Sinyaller / MetaTrader 4 / Davao trades
Rey Sonajo

Davao trades

Rey Sonajo
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Axi-US06-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
59
Kârla kapanan işlemler:
35 (59.32%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (40.68%)
En iyi işlem:
21.68 USD
En kötü işlem:
-46.48 USD
Brüt kâr:
262.51 USD (13 955 pips)
Brüt zarar:
-191.08 USD (10 520 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (47.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
53.02 USD (4)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.62%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.73
Alış işlemleri:
33 (55.93%)
Satış işlemleri:
26 (44.07%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
1.21 USD
Ortalama kâr:
7.50 USD
Ortalama zarar:
-7.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-94.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-94.37 USD (5)
Aylık büyüme:
13.39%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.08 USD
Maksimum:
98.16 USD (37.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.40% (1.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDUSD 6
GBPUSD 6
EURAUD 5
NZDJPY 5
EURUSD 4
AUDCHF 4
USDCHF 3
GBPNZD 3
USDJPY 3
AUDNZD 3
USDCAD 3
GBPJPY 2
USDCNH 2
GBPCAD 1
AUDCAD 1
XAUUSD 1
EURGBP 1
XAGUSD 1
EURNZD 1
EURCHF 1
NZDCAD 1
USDTWD 1
CADJPY 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDUSD 40
GBPUSD -29
EURAUD 30
NZDJPY -1
EURUSD -8
AUDCHF 3
USDCHF 15
GBPNZD 9
USDJPY 30
AUDNZD 7
USDCAD 9
GBPJPY -14
USDCNH 4
GBPCAD 19
AUDCAD -4
XAUUSD -46
EURGBP 12
XAGUSD -5
EURNZD 2
EURCHF -9
NZDCAD -14
USDTWD 1
CADJPY 20
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDUSD 1.1K
GBPUSD -979
EURAUD 1.6K
NZDJPY 126
EURUSD 18
AUDCHF 69
USDCHF 401
GBPNZD 787
USDJPY 1.5K
AUDNZD 191
USDCAD 216
GBPJPY -668
USDCNH 2.6K
GBPCAD 856
AUDCAD -168
XAUUSD -4.6K
EURGBP 311
XAGUSD -94
EURNZD 124
EURCHF -253
NZDCAD -641
USDTWD 48
CADJPY 1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.68 USD
En kötü işlem: -46 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +47.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -94.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US06-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Axi-US17-Live
0.20 × 5
Axi-US03-Live
0.29 × 7
MonetaMarkets-Live01
0.54 × 277
FusionMarkets-Demo
0.62 × 449
ICMarketsSC-Live33
0.85 × 278
BlackBullMarkets-Live
1.47 × 324
Axi-US06-Live
5.35 × 254
VantageFXInternational-Live 2
9.33 × 36
VantageInternational-Live 5
15.00 × 1
FXLiveCapital-Live
16.54 × 13
İnceleme yok
2025.10.30 13:57
No swaps are charged on the signal account
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.