- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
59
Kârla kapanan işlemler:
35 (59.32%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (40.68%)
En iyi işlem:
21.68 USD
En kötü işlem:
-46.48 USD
Brüt kâr:
262.51 USD (13 955 pips)
Brüt zarar:
-191.08 USD (10 520 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (47.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
53.02 USD (4)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.62%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.73
Alış işlemleri:
33 (55.93%)
Satış işlemleri:
26 (44.07%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
1.21 USD
Ortalama kâr:
7.50 USD
Ortalama zarar:
-7.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-94.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-94.37 USD (5)
Aylık büyüme:
13.39%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.08 USD
Maksimum:
98.16 USD (37.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.40% (1.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|6
|GBPUSD
|6
|EURAUD
|5
|NZDJPY
|5
|EURUSD
|4
|AUDCHF
|4
|USDCHF
|3
|GBPNZD
|3
|USDJPY
|3
|AUDNZD
|3
|USDCAD
|3
|GBPJPY
|2
|USDCNH
|2
|GBPCAD
|1
|AUDCAD
|1
|XAUUSD
|1
|EURGBP
|1
|XAGUSD
|1
|EURNZD
|1
|EURCHF
|1
|NZDCAD
|1
|USDTWD
|1
|CADJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDUSD
|40
|GBPUSD
|-29
|EURAUD
|30
|NZDJPY
|-1
|EURUSD
|-8
|AUDCHF
|3
|USDCHF
|15
|GBPNZD
|9
|USDJPY
|30
|AUDNZD
|7
|USDCAD
|9
|GBPJPY
|-14
|USDCNH
|4
|GBPCAD
|19
|AUDCAD
|-4
|XAUUSD
|-46
|EURGBP
|12
|XAGUSD
|-5
|EURNZD
|2
|EURCHF
|-9
|NZDCAD
|-14
|USDTWD
|1
|CADJPY
|20
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDUSD
|1.1K
|GBPUSD
|-979
|EURAUD
|1.6K
|NZDJPY
|126
|EURUSD
|18
|AUDCHF
|69
|USDCHF
|401
|GBPNZD
|787
|USDJPY
|1.5K
|AUDNZD
|191
|USDCAD
|216
|GBPJPY
|-668
|USDCNH
|2.6K
|GBPCAD
|856
|AUDCAD
|-168
|XAUUSD
|-4.6K
|EURGBP
|311
|XAGUSD
|-94
|EURNZD
|124
|EURCHF
|-253
|NZDCAD
|-641
|USDTWD
|48
|CADJPY
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21.68 USD
En kötü işlem: -46 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +47.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -94.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US06-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Axi-US17-Live
|0.20 × 5
|
Axi-US03-Live
|0.29 × 7
|
MonetaMarkets-Live01
|0.54 × 277
|
FusionMarkets-Demo
|0.62 × 449
|
ICMarketsSC-Live33
|0.85 × 278
|
BlackBullMarkets-Live
|1.47 × 324
|
Axi-US06-Live
|5.35 × 254
|
VantageFXInternational-Live 2
|9.33 × 36
|
VantageInternational-Live 5
|15.00 × 1
|
FXLiveCapital-Live
|16.54 × 13
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
371
USD
USD
17
0%
59
59%
100%
1.37
1.21
USD
USD
0%
1:500