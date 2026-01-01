СигналыРазделы
Сигналы / Davao Axi Trader
404

К сожалению, сигнал Davao Axi Trader отключен и недоступен.

Автор прекратил трансляцию сигнала. Но в вашем распоряжении остается огромная база других активно торгующих сигналов и поставщиков. Выберите из них наиболее подходящий, подключитесь, и пусть ваш терминал автоматически копирует сделки.

Выбрать новый сигнал

Вы можете ознакомиться с другими сигналами Rey Sonajo:

Davao TMGM Trader
Прирост
27%
Подписчики
0
Недели
36
Трейды
145
Прибыльные
54%
Профит фактор
1.13
Макс. просадка
40%
Davao AVA Trader
Прирост
33%
Подписчики
0
Недели
28
Трейды
84
Прибыльные
58%
Профит фактор
1.63
Макс. просадка
22%
Davao XM Trader
Прирост
16%
Подписчики
0
Недели
45
Трейды
553
Прибыльные
42%
Профит фактор
1.36
Макс. просадка
55%
Davao FXCM Trader
Прирост
25%
Подписчики
0
Недели
17
Трейды
24
Прибыльные
66%
Профит фактор
6.39
Макс. просадка
10%

Либо выбрать из других сигналов для MetaTrader 4:

JossGrowth
Прирост
893%
Подписчики
11
Недели
27
Трейды
1518
Прибыльные
78%
Профит фактор
2.99
Макс. просадка
7%
My Authors Programs
Прирост
592%
Подписчики
14
Недели
42
Трейды
874
Прибыльные
89%
Профит фактор
2.69
Макс. просадка
16%
Gold pro
Прирост
5 444%
Подписчики
44
Недели
48
Трейды
970
Прибыльные
77%
Профит фактор
1.80
Макс. просадка
52%
ATong
Прирост
5 160%
Подписчики
0
Недели
247
Трейды
7920
Прибыльные
76%
Профит фактор
1.55
Макс. просадка
28%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Прирост
1 000%
Подписчики
9
Недели
79
Трейды
3337
Прибыльные
82%
Профит фактор
3.81
Макс. просадка
41%
MCA100
Прирост
819%
Подписчики
9
Недели
114
Трейды
332
Прибыльные
53%
Профит фактор
1.47
Макс. просадка
35%
Niguru GBP
Прирост
16 995%
Подписчики
0
Недели
150
Трейды
1288
Прибыльные
88%
Профит фактор
2.27
Макс. просадка
39%
Kenni Trades Gold Breakout
Прирост
982%
Подписчики
11
Недели
38
Трейды
475
Прибыльные
62%
Профит фактор
2.16
Макс. просадка
28%
MultiWay ICM
Прирост
538%
Подписчики
11
Недели
104
Трейды
922
Прибыльные
74%
Профит фактор
2.06
Макс. просадка
28%
Scalp IC Markets ECN
Прирост
6 185%
Подписчики
1
Недели
335
Трейды
2081
Прибыльные
72%
Профит фактор
1.91
Макс. просадка
38%

