Segnali / MetaTrader 4 / Davao trades
Rey Sonajo

Davao trades

Rey Sonajo
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Axi-US06-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
59
Profit Trade:
35 (59.32%)
Loss Trade:
24 (40.68%)
Best Trade:
21.68 USD
Worst Trade:
-46.48 USD
Profitto lordo:
262.51 USD (13 955 pips)
Perdita lorda:
-191.08 USD (10 520 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (47.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
53.02 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.62%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.73
Long Trade:
33 (55.93%)
Short Trade:
26 (44.07%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
1.21 USD
Profitto medio:
7.50 USD
Perdita media:
-7.96 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-94.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-94.37 USD (5)
Crescita mensile:
13.39%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.08 USD
Massimale:
98.16 USD (37.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.40% (1.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDUSD 6
GBPUSD 6
EURAUD 5
NZDJPY 5
EURUSD 4
AUDCHF 4
USDCHF 3
GBPNZD 3
USDJPY 3
AUDNZD 3
USDCAD 3
GBPJPY 2
USDCNH 2
GBPCAD 1
AUDCAD 1
XAUUSD 1
EURGBP 1
XAGUSD 1
EURNZD 1
EURCHF 1
NZDCAD 1
USDTWD 1
CADJPY 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDUSD 40
GBPUSD -29
EURAUD 30
NZDJPY -1
EURUSD -8
AUDCHF 3
USDCHF 15
GBPNZD 9
USDJPY 30
AUDNZD 7
USDCAD 9
GBPJPY -14
USDCNH 4
GBPCAD 19
AUDCAD -4
XAUUSD -46
EURGBP 12
XAGUSD -5
EURNZD 2
EURCHF -9
NZDCAD -14
USDTWD 1
CADJPY 20
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDUSD 1.1K
GBPUSD -979
EURAUD 1.6K
NZDJPY 126
EURUSD 18
AUDCHF 69
USDCHF 401
GBPNZD 787
USDJPY 1.5K
AUDNZD 191
USDCAD 216
GBPJPY -668
USDCNH 2.6K
GBPCAD 856
AUDCAD -168
XAUUSD -4.6K
EURGBP 311
XAGUSD -94
EURNZD 124
EURCHF -253
NZDCAD -641
USDTWD 48
CADJPY 1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.68 USD
Worst Trade: -46 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +47.69 USD
Massima perdita consecutiva: -94.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US06-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Axi-US17-Live
0.20 × 5
Axi-US03-Live
0.29 × 7
MonetaMarkets-Live01
0.54 × 277
FusionMarkets-Demo
0.62 × 449
ICMarketsSC-Live33
0.85 × 278
BlackBullMarkets-Live
1.47 × 324
Axi-US06-Live
5.35 × 254
VantageFXInternational-Live 2
9.33 × 36
VantageInternational-Live 5
15.00 × 1
FXLiveCapital-Live
16.54 × 13
Non ci sono recensioni
2025.10.30 13:57
No swaps are charged on the signal account
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Davao trades
30USD al mese
0%
0
0
USD
371
USD
17
0%
59
59%
100%
1.37
1.21
USD
0%
1:500
