Trade:
59
Profit Trade:
35 (59.32%)
Loss Trade:
24 (40.68%)
Best Trade:
21.68 USD
Worst Trade:
-46.48 USD
Profitto lordo:
262.51 USD (13 955 pips)
Perdita lorda:
-191.08 USD (10 520 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (47.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
53.02 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.62%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.73
Long Trade:
33 (55.93%)
Short Trade:
26 (44.07%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
1.21 USD
Profitto medio:
7.50 USD
Perdita media:
-7.96 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-94.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-94.37 USD (5)
Crescita mensile:
13.39%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.08 USD
Massimale:
98.16 USD (37.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.40% (1.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|6
|GBPUSD
|6
|EURAUD
|5
|NZDJPY
|5
|EURUSD
|4
|AUDCHF
|4
|USDCHF
|3
|GBPNZD
|3
|USDJPY
|3
|AUDNZD
|3
|USDCAD
|3
|GBPJPY
|2
|USDCNH
|2
|GBPCAD
|1
|AUDCAD
|1
|XAUUSD
|1
|EURGBP
|1
|XAGUSD
|1
|EURNZD
|1
|EURCHF
|1
|NZDCAD
|1
|USDTWD
|1
|CADJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDUSD
|40
|GBPUSD
|-29
|EURAUD
|30
|NZDJPY
|-1
|EURUSD
|-8
|AUDCHF
|3
|USDCHF
|15
|GBPNZD
|9
|USDJPY
|30
|AUDNZD
|7
|USDCAD
|9
|GBPJPY
|-14
|USDCNH
|4
|GBPCAD
|19
|AUDCAD
|-4
|XAUUSD
|-46
|EURGBP
|12
|XAGUSD
|-5
|EURNZD
|2
|EURCHF
|-9
|NZDCAD
|-14
|USDTWD
|1
|CADJPY
|20
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDUSD
|1.1K
|GBPUSD
|-979
|EURAUD
|1.6K
|NZDJPY
|126
|EURUSD
|18
|AUDCHF
|69
|USDCHF
|401
|GBPNZD
|787
|USDJPY
|1.5K
|AUDNZD
|191
|USDCAD
|216
|GBPJPY
|-668
|USDCNH
|2.6K
|GBPCAD
|856
|AUDCAD
|-168
|XAUUSD
|-4.6K
|EURGBP
|311
|XAGUSD
|-94
|EURNZD
|124
|EURCHF
|-253
|NZDCAD
|-641
|USDTWD
|48
|CADJPY
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Best Trade: +21.68 USD
Worst Trade: -46 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +47.69 USD
Massima perdita consecutiva: -94.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US06-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Axi-US17-Live
|0.20 × 5
|
Axi-US03-Live
|0.29 × 7
|
MonetaMarkets-Live01
|0.54 × 277
|
FusionMarkets-Demo
|0.62 × 449
|
ICMarketsSC-Live33
|0.85 × 278
|
BlackBullMarkets-Live
|1.47 × 324
|
Axi-US06-Live
|5.35 × 254
|
VantageFXInternational-Live 2
|9.33 × 36
|
VantageInternational-Live 5
|15.00 × 1
|
FXLiveCapital-Live
|16.54 × 13
Non ci sono recensioni
