SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Davao trades
Rey Sonajo

Davao trades

Rey Sonajo
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
Axi-US06-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
59
Bénéfice trades:
35 (59.32%)
Perte trades:
24 (40.68%)
Meilleure transaction:
21.68 USD
Pire transaction:
-46.48 USD
Bénéfice brut:
262.51 USD (13 955 pips)
Perte brute:
-191.08 USD (10 520 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (47.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
53.02 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.62%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.73
Longs trades:
33 (55.93%)
Courts trades:
26 (44.07%)
Facteur de profit:
1.37
Rendement attendu:
1.21 USD
Bénéfice moyen:
7.50 USD
Perte moyenne:
-7.96 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-94.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-94.37 USD (5)
Croissance mensuelle:
13.39%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
36.08 USD
Maximal:
98.16 USD (37.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.40% (1.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDUSD 6
GBPUSD 6
EURAUD 5
NZDJPY 5
EURUSD 4
AUDCHF 4
USDCHF 3
GBPNZD 3
USDJPY 3
AUDNZD 3
USDCAD 3
GBPJPY 2
USDCNH 2
GBPCAD 1
AUDCAD 1
XAUUSD 1
EURGBP 1
XAGUSD 1
EURNZD 1
EURCHF 1
NZDCAD 1
USDTWD 1
CADJPY 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDUSD 40
GBPUSD -29
EURAUD 30
NZDJPY -1
EURUSD -8
AUDCHF 3
USDCHF 15
GBPNZD 9
USDJPY 30
AUDNZD 7
USDCAD 9
GBPJPY -14
USDCNH 4
GBPCAD 19
AUDCAD -4
XAUUSD -46
EURGBP 12
XAGUSD -5
EURNZD 2
EURCHF -9
NZDCAD -14
USDTWD 1
CADJPY 20
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDUSD 1.1K
GBPUSD -979
EURAUD 1.6K
NZDJPY 126
EURUSD 18
AUDCHF 69
USDCHF 401
GBPNZD 787
USDJPY 1.5K
AUDNZD 191
USDCAD 216
GBPJPY -668
USDCNH 2.6K
GBPCAD 856
AUDCAD -168
XAUUSD -4.6K
EURGBP 311
XAGUSD -94
EURNZD 124
EURCHF -253
NZDCAD -641
USDTWD 48
CADJPY 1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.68 USD
Pire transaction: -46 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +47.69 USD
Perte consécutive maximale: -94.37 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US06-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Axi-US17-Live
0.20 × 5
Axi-US03-Live
0.29 × 7
MonetaMarkets-Live01
0.54 × 277
FusionMarkets-Demo
0.62 × 449
ICMarketsSC-Live33
0.85 × 278
BlackBullMarkets-Live
1.47 × 324
Axi-US06-Live
5.35 × 254
VantageFXInternational-Live 2
9.33 × 36
VantageInternational-Live 5
15.00 × 1
FXLiveCapital-Live
16.54 × 13
Aucun avis
2025.10.30 13:57
No swaps are charged on the signal account
