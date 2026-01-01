シグナルセクション
シグナル / Davao Axi Trader
404

残念ながら、Davao Axi Traderシグナルは無効で、使用できません

プロバイダーはこのシグナルを無効にしました。しかし、他のアクティブなシグナルとプロバイダーの巨大なデータベースが自由に使えます。最適なものを選び、それに接続して、あなたのターミナルが自動的にトレードをコピーするようにしてください。

新しいシグナルを選んでください

あなたはRey Sonajo以外のシグナルをチェックアウトできます:

Davao TMGM Trader
成長
27%
購読者
0
36
トレード
145
勝ち
54%
プロフィットファクター
1.13
最大DD
40%
Davao AVA Trader
成長
33%
購読者
0
28
トレード
84
勝ち
58%
プロフィットファクター
1.63
最大DD
22%
Davao XM Trader
成長
16%
購読者
0
45
トレード
553
勝ち
42%
プロフィットファクター
1.36
最大DD
55%
Davao FXCM Trader
成長
25%
購読者
0
17
トレード
24
勝ち
66%
プロフィットファクター
6.39
最大DD
10%

または他のMetaTrader 4シグナルを選んでください:

MCA100
成長
819%
購読者
9
114
トレード
332
勝ち
53%
プロフィットファクター
1.47
最大DD
35%
ATong
成長
5 160%
購読者
0
247
トレード
7920
勝ち
76%
プロフィットファクター
1.55
最大DD
28%
JossGrowth
成長
893%
購読者
11
27
トレード
1518
勝ち
78%
プロフィットファクター
2.99
最大DD
7%
MultiWay ICM
成長
538%
購読者
11
104
トレード
922
勝ち
74%
プロフィットファクター
2.06
最大DD
28%
Scalp IC Markets ECN
成長
6 185%
購読者
1
335
トレード
2081
勝ち
72%
プロフィットファクター
1.91
最大DD
38%
Gold pro
成長
5 444%
購読者
44
48
トレード
970
勝ち
77%
プロフィットファクター
1.80
最大DD
52%
My Authors Programs
成長
592%
購読者
14
42
トレード
874
勝ち
89%
プロフィットファクター
2.69
最大DD
16%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
成長
1 000%
購読者
9
79
トレード
3337
勝ち
82%
プロフィットファクター
3.81
最大DD
41%
Kenni Trades Gold Breakout
成長
982%
購読者
11
38
トレード
475
勝ち
62%
プロフィットファクター
2.16
最大DD
28%
Niguru GBP
成長
16 995%
購読者
0
150
トレード
1288
勝ち
88%
プロフィットファクター
2.27
最大DD
39%

シグナルを購読する場合には、購読者がすべての実行リスクを引き受けます。履歴分析は将来の利益を保証することはできません。