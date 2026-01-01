信号部分
404

很不幸，Davao Axi Trader信号被禁用，且无法使用

提供商已禁用该信号。然而，其他活动信号和提供商的大量数据库仍然供您使用。选择最合适的一个，连接它并使您的程序端自动复制交易。

选择新的信号

您可以查证其它信号Rey Sonajo

Davao TMGM Trader
成长
27%
订阅者
0
36
交易
145
赢利
54%
利润因子
1.13
最大 DD
40%
Davao AVA Trader
成长
33%
订阅者
0
28
交易
84
赢利
58%
利润因子
1.63
最大 DD
22%
Davao XM Trader
成长
16%
订阅者
0
45
交易
553
赢利
42%
利润因子
1.36
最大 DD
55%
Davao FXCM Trader
成长
25%
订阅者
0
17
交易
24
赢利
66%
利润因子
6.39
最大 DD
10%

或从其他MetaTrader 4 信号选择：

Kenni Trades Gold Breakout
成长
982%
订阅者
11
38
交易
475
赢利
62%
利润因子
2.16
最大 DD
28%
Scalp IC Markets ECN
成长
6 185%
订阅者
1
335
交易
2081
赢利
72%
利润因子
1.91
最大 DD
38%
JossGrowth
成长
893%
订阅者
11
27
交易
1518
赢利
78%
利润因子
2.99
最大 DD
7%
My Authors Programs
成长
592%
订阅者
14
42
交易
874
赢利
89%
利润因子
2.69
最大 DD
16%
Niguru GBP
成长
16 995%
订阅者
0
150
交易
1288
赢利
88%
利润因子
2.27
最大 DD
39%
MultiWay ICM
成长
538%
订阅者
11
104
交易
922
赢利
74%
利润因子
2.06
最大 DD
28%
MCA100
成长
819%
订阅者
9
114
交易
332
赢利
53%
利润因子
1.47
最大 DD
35%
Gold pro
成长
5 444%
订阅者
44
48
交易
970
赢利
77%
利润因子
1.80
最大 DD
52%
ATong
成长
5 160%
订阅者
0
247
交易
7920
赢利
76%
利润因子
1.55
最大 DD
28%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
成长
1 000%
订阅者
9
79
交易
3337
赢利
82%
利润因子
3.81
最大 DD
41%

订阅信号时，订阅者须接受所有的执行风险。历史统计无法保证任何未来的盈利能力。