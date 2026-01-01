信号 / Davao Axi Trader
很不幸，Davao Axi Trader信号被禁用，且无法使用
提供商已禁用该信号。然而，其他活动信号和提供商的大量数据库仍然供您使用。选择最合适的一个，连接它并使您的程序端自动复制交易。选择新的信号
您可以查证其它信号Rey Sonajo：
- 成长
- 27%
- 订阅者
- 0
- 周
- 36
- 交易
- 145
- 赢利
- 54%
- 利润因子
- 1.13
- 最大 DD
- 40%
- 成长
- 33%
- 订阅者
- 0
- 周
- 28
- 交易
- 84
- 赢利
- 58%
- 利润因子
- 1.63
- 最大 DD
- 22%
- 成长
- 16%
- 订阅者
- 0
- 周
- 45
- 交易
- 553
- 赢利
- 42%
- 利润因子
- 1.36
- 最大 DD
- 55%
- 成长
- 25%
- 订阅者
- 0
- 周
- 17
- 交易
- 24
- 赢利
- 66%
- 利润因子
- 6.39
- 最大 DD
- 10%
或从其他MetaTrader 4 信号选择：
- 成长
- 982%
- 订阅者
- 11
- 周
- 38
- 交易
- 475
- 赢利
- 62%
- 利润因子
- 2.16
- 最大 DD
- 28%
- 成长
- 6 185%
- 订阅者
- 1
- 周
- 335
- 交易
- 2081
- 赢利
- 72%
- 利润因子
- 1.91
- 最大 DD
- 38%
- 成长
- 893%
- 订阅者
- 11
- 周
- 27
- 交易
- 1518
- 赢利
- 78%
- 利润因子
- 2.99
- 最大 DD
- 7%
- 成长
- 592%
- 订阅者
- 14
- 周
- 42
- 交易
- 874
- 赢利
- 89%
- 利润因子
- 2.69
- 最大 DD
- 16%
- 成长
- 16 995%
- 订阅者
- 0
- 周
- 150
- 交易
- 1288
- 赢利
- 88%
- 利润因子
- 2.27
- 最大 DD
- 39%
- 成长
- 538%
- 订阅者
- 11
- 周
- 104
- 交易
- 922
- 赢利
- 74%
- 利润因子
- 2.06
- 最大 DD
- 28%
- 成长
- 819%
- 订阅者
- 9
- 周
- 114
- 交易
- 332
- 赢利
- 53%
- 利润因子
- 1.47
- 最大 DD
- 35%
- 成长
- 5 444%
- 订阅者
- 44
- 周
- 48
- 交易
- 970
- 赢利
- 77%
- 利润因子
- 1.80
- 最大 DD
- 52%
- 成长
- 5 160%
- 订阅者
- 0
- 周
- 247
- 交易
- 7920
- 赢利
- 76%
- 利润因子
- 1.55
- 最大 DD
- 28%
- 成长
- 1 000%
- 订阅者
- 9
- 周
- 79
- 交易
- 3337
- 赢利
- 82%
- 利润因子
- 3.81
- 最大 DD
- 41%
订阅信号时，订阅者须接受所有的执行风险。历史统计无法保证任何未来的盈利能力。