SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EUR Web
Serhii Omelchuk

EUR Web

Serhii Omelchuk
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
ForexClub-MT4 Real 2 Server
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
277
Kârla kapanan işlemler:
211 (76.17%)
Zararla kapanan işlemler:
66 (23.83%)
En iyi işlem:
50.38 USD
En kötü işlem:
-11.72 USD
Brüt kâr:
373.86 USD (18 425 pips)
Brüt zarar:
-216.01 USD (17 007 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (18.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
75.22 USD (3)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.07%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
2.76
Alış işlemleri:
139 (50.18%)
Satış işlemleri:
138 (49.82%)
Kâr faktörü:
1.73
Beklenen getiri:
0.57 USD
Ortalama kâr:
1.77 USD
Ortalama zarar:
-3.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-57.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-57.14 USD (6)
Aylık büyüme:
3.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.00 USD
Maksimum:
57.14 USD (1.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.12% (57.14 USD)
Varlığa göre:
0.12% (6.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 277
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 158
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +50.38 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +18.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -57.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Armada-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 19
Dukascopy-live-1
0.00 × 1
AIMS-Live Server
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 2
COFX-Real
0.00 × 3
WForex-Real
0.00 × 1
MillTrade-Real
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
0.00 × 4
CMXMarkets-Real
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live19
0.00 × 23
Pepperstone-Edge09
0.00 × 2
Pepperstone-01
0.07 × 15
116 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Продвинутая сетке по паре EURusd.
İnceleme yok
2025.10.28 15:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EUR Web
Ayda 35 USD
3%
0
0
USD
5.2K
USD
5
100%
277
76%
100%
1.73
0.57
USD
1%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.