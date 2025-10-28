- Büyüme
İşlemler:
277
Kârla kapanan işlemler:
211 (76.17%)
Zararla kapanan işlemler:
66 (23.83%)
En iyi işlem:
50.38 USD
En kötü işlem:
-11.72 USD
Brüt kâr:
373.86 USD (18 425 pips)
Brüt zarar:
-216.01 USD (17 007 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (18.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
75.22 USD (3)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.07%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
2.76
Alış işlemleri:
139 (50.18%)
Satış işlemleri:
138 (49.82%)
Kâr faktörü:
1.73
Beklenen getiri:
0.57 USD
Ortalama kâr:
1.77 USD
Ortalama zarar:
-3.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-57.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-57.14 USD (6)
Aylık büyüme:
3.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.00 USD
Maksimum:
57.14 USD (1.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.12% (57.14 USD)
Varlığa göre:
0.12% (6.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|277
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|158
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +50.38 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +18.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -57.14 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Armada-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 19
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 1
|
AIMS-Live Server
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
COFX-Real
|0.00 × 3
|
WForex-Real
|0.00 × 1
|
MillTrade-Real
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
|0.00 × 4
|
CMXMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 23
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
Pepperstone-01
|0.07 × 15
Продвинутая сетке по паре EURusd.
