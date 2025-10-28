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Serhii Omelchuk

EUR Web

Serhii Omelchuk
Serhii Omelchuk

Serhii Omelchuk

I work on FOREX market since 2007, on NYSE, NASDAQ, AMEX since 2010. During this time was gained huge experience in the day trading and medium-term trading. Until 2014, worked with a team of traders in the non-public dealing hall, engaged in manual trading and development of Automated Trading
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交易:
2 569
盈利交易:
1 925 (74.93%)
亏损交易:
644 (25.07%)
最好交易:
165.88 USD
最差交易:
-39.46 USD
毛利:
3 700.78 USD (176 544 pips)
毛利亏损:
-2 237.39 USD (170 707 pips)
最大连续赢利:
21 (77.76 USD)
最大连续盈利:
209.40 USD (16)
夏普比率:
0.08
交易活动:
98.90%
最大入金加载:
2.80%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
25
平均持有时间:
17 小时
采收率:
7.66
长期交易:
1 238 (48.19%)
短期交易:
1 331 (51.81%)
利润因子:
1.65
预期回报:
0.57 USD
平均利润:
1.92 USD
平均损失:
-3.47 USD
最大连续失误:
10 (-183.41 USD)
最大连续亏损:
-183.41 USD (10)
每月增长:
1.25%
年度预测:
15.18%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.00 USD
最大值:
191.15 USD (3.35%)
相对跌幅:
结余:
3.35% (191.15 USD)
净值:
8.47% (514.07 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 2569
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 1.5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 5.9K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
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最好交易: +165.88 USD
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最大连续盈利: +77.76 USD
最大连续亏损: -183.41 USD

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TradersWay-Live 2
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ICMarkets-Live18
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CMXMarkets-Real
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Pepperstone-Edge09
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📈 专家顾问 (EA) EUR Web: 经典高收益网格策略

隆重推出 EUR Web — 一套完全基于高绩效网格交易策略 (Grid Trading Strategy)自动化交易系统 (ATS)。该算法是经过验证的经典模型，完全按照数学原理运行。

历史绩效与关键压力测试

自 2019 年以来，该系统展示了指数级的资本增长，账户曾实现超过 $10,000\%$ 的历史增益

然而，在关键宏观经济事件（特别是美国总统选举）发生期间，系统遭遇了前所未有的波动性。不幸的是，由于在关键阶段保证金覆盖不足 (Insufficient Margin Coverage)，账户历史被清零 (Account Wipeout)

更新后的模型与资金要求

这一事件凸显了严格资金管理 (Money Management) 的绝对必要性。更新后的系统版本要求维持严格的资本储备

  • 最低资本储备 (Required Margin):$0.01$ 基础头寸量（手数）需要 $5,000$ 美元

价值主张与自主性

EUR Web 是一个可靠的网格算法，它完全基于数学预测运行，无需人工干预或持续监控。

成功的关键因素是账户中拥有充足的保证金覆盖 (Adequate Margin Coverage)；所有其他算法化操作（订单设置、头寸管理、止盈）均由系统自主执行

系统预计绩效 (Estimated System Performance):

  • 月度收益 (Monthly Profit / Monthly Return): $5\% - 7\%$

  • 最大回撤 (Maximum Drawdown / Max Drawdown): 高达 $75\%$


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2026.04.22 08:54
No swaps are charged
2026.04.22 08:54
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2026.04.14 12:12
No swaps are charged on the signal account
2026.04.07 07:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.06 16:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.06 15:04
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2026.04.02 04:54
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2026.04.01 09:42
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2026.03.31 02:02
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2026.03.03 05:26
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2026.02.06 14:43
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2026.01.27 12:36
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2026.01.27 10:36
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2026.01.26 18:24
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2025.12.05 01:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.18 08:35
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2025.11.18 08:35
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2025.11.13 15:41
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2025.10.28 15:06
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