- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 569
盈利交易:
1 925 (74.93%)
亏损交易:
644 (25.07%)
最好交易:
165.88 USD
最差交易:
-39.46 USD
毛利:
3 700.78 USD (176 544 pips)
毛利亏损:
-2 237.39 USD (170 707 pips)
最大连续赢利:
21 (77.76 USD)
最大连续盈利:
209.40 USD (16)
夏普比率:
0.08
交易活动:
98.90%
最大入金加载:
2.80%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
25
平均持有时间:
17 小时
采收率:
7.66
长期交易:
1 238 (48.19%)
短期交易:
1 331 (51.81%)
利润因子:
1.65
预期回报:
0.57 USD
平均利润:
1.92 USD
平均损失:
-3.47 USD
最大连续失误:
10 (-183.41 USD)
最大连续亏损:
-183.41 USD (10)
每月增长:
1.25%
年度预测:
15.18%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.00 USD
最大值:
191.15 USD (3.35%)
相对跌幅:
结余:
3.35% (191.15 USD)
净值:
8.47% (514.07 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2569
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|5.9K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +165.88 USD
最差交易: -39 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +77.76 USD
最大连续亏损: -183.41 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ForexClub-MT4 Real 2 Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Armada-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 19
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 1
|
AIMS-Live Server
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
COFX-Real
|0.00 × 3
|
WForex-Real
|0.00 × 1
|
MillTrade-Real
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
|0.00 × 4
|
CMXMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 23
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
Pepperstone-01
|0.07 × 15
📈 专家顾问 (EA) EUR Web: 经典高收益网格策略
隆重推出 EUR Web — 一套完全基于高绩效网格交易策略 (Grid Trading Strategy) 的自动化交易系统 (ATS)。该算法是经过验证的经典模型，完全按照数学原理运行。
历史绩效与关键压力测试
自 2019 年以来，该系统展示了指数级的资本增长，账户曾实现超过 $10,000\%$ 的历史增益。
然而，在关键宏观经济事件（特别是美国总统选举）发生期间，系统遭遇了前所未有的波动性。不幸的是，由于在关键阶段保证金覆盖不足 (Insufficient Margin Coverage)，账户历史被清零 (Account Wipeout)。
更新后的模型与资金要求
这一事件凸显了严格资金管理 (Money Management) 的绝对必要性。更新后的系统版本要求维持严格的资本储备：
-
最低资本储备 (Required Margin): 每 $0.01$ 基础头寸量（手数）需要 $5,000$ 美元。
价值主张与自主性
EUR Web 是一个可靠的网格算法，它完全基于数学预测运行，无需人工干预或持续监控。
成功的关键因素是账户中拥有充足的保证金覆盖 (Adequate Margin Coverage)；所有其他算法化操作（订单设置、头寸管理、止盈）均由系统自主执行。
系统预计绩效 (Estimated System Performance):
-
月度收益 (Monthly Profit / Monthly Return): $5\% - 7\%$
-
最大回撤 (Maximum Drawdown / Max Drawdown): 高达 $75\%$
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
29%
0
0
USD
USD
6.5K
USD
USD
46
100%
2 569
74%
99%
1.65
0.57
USD
USD
8%
1:500