Serhii Omelchuk

EUR Web

Serhii Omelchuk
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 3%
ForexClub-MT4 Real 2 Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
277
Profit Trade:
211 (76.17%)
Loss Trade:
66 (23.83%)
Best Trade:
50.38 USD
Worst Trade:
-11.72 USD
Profitto lordo:
373.86 USD (18 425 pips)
Perdita lorda:
-216.01 USD (17 007 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (18.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
75.22 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.07%
Ultimo trade:
54 minuti fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
2.76
Long Trade:
139 (50.18%)
Short Trade:
138 (49.82%)
Fattore di profitto:
1.73
Profitto previsto:
0.57 USD
Profitto medio:
1.77 USD
Perdita media:
-3.27 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-57.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-57.14 USD (6)
Crescita mensile:
3.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.00 USD
Massimale:
57.14 USD (1.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.12% (57.14 USD)
Per equità:
0.12% (6.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 277
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 158
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +50.38 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +18.44 USD
Massima perdita consecutiva: -57.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Продвинутая сетке по паре EURusd.
Non ci sono recensioni
2025.10.28 15:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.