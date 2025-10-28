- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
277
Profit Trade:
211 (76.17%)
Loss Trade:
66 (23.83%)
Best Trade:
50.38 USD
Worst Trade:
-11.72 USD
Profitto lordo:
373.86 USD (18 425 pips)
Perdita lorda:
-216.01 USD (17 007 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (18.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
75.22 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.07%
Ultimo trade:
54 minuti fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
2.76
Long Trade:
139 (50.18%)
Short Trade:
138 (49.82%)
Fattore di profitto:
1.73
Profitto previsto:
0.57 USD
Profitto medio:
1.77 USD
Perdita media:
-3.27 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-57.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-57.14 USD (6)
Crescita mensile:
3.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.00 USD
Massimale:
57.14 USD (1.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.12% (57.14 USD)
Per equità:
0.12% (6.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|277
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|158
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +50.38 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +18.44 USD
Massima perdita consecutiva: -57.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Armada-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 19
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 1
|
AIMS-Live Server
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
COFX-Real
|0.00 × 3
|
WForex-Real
|0.00 × 1
|
MillTrade-Real
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
|0.00 × 4
|
CMXMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 23
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
Pepperstone-01
|0.07 × 15
Продвинутая сетке по паре EURusd.
Non ci sono recensioni
