- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2562
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|5.6K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexClub-MT4 Real 2 Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Armada-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 19
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 1
|
AIMS-Live Server
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
COFX-Real
|0.00 × 3
|
WForex-Real
|0.00 × 1
|
MillTrade-Real
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
|0.00 × 4
|
CMXMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 23
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
Pepperstone-01
|0.07 × 15
📈 Экспертный Советник (EA) EUR Web: Классическая Грид-Стратегия Высокой Доходности
Представляем EUR Web — полностью автоматизированную торговую систему (АТС), базирующуюся на высокопроизводительной Грид-Стратегии (Grid Trading). Этот алгоритм является проверенной классической моделью, оперирующей исключительно на математических принципах.
Историческая Эффективность и Критический Стресс-Тест
Система демонстрировала экспоненциальный рост капитала с 2019 года, достигнув исторического прироста более 10,000% на счете.
Однако, во время наступления критических макроэкономических событий (в частности, выборов президента США), система столкнулась с беспрецедентной волатильностью. К сожалению, из-за недостаточного маржинального обеспечения (Margin Coverage) на ключевом этапе, история счета была исчерпана (Account Wipeout).
Обновленная Модель и Требования к Капиталу
Это событие подчеркнуло абсолютную необходимость строгого управления капиталом (Money Management). Обновленная версия системы требует соблюдения жесткого капитального резерва:
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Минимальный Капитальный Резерв (Required Margin): $5,000 USD на каждые 0.01 базового объема позиции (лота).
Ценность и Автономность
EUR Web — это надежный сеточный алгоритм, который функционирует исключительно на математическом прогнозировании и не требует оперативного вмешательства или постоянного мониторинга.
Ключевым фактором успеха является надлежащее маржинальное обеспечение (Margin Coverage) на счете; все остальные алгоритмизированные операции (выставление ордеров, сопровождение позиций, фиксация прибыли) выполняются системой автономно.
Ориентировочные результаты системы:
Месячный профит: 5-7%
Максимальная просадка: до 75%
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