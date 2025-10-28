📈 Экспертный Советник (EA) EUR Web: Классическая Грид-Стратегия Высокой Доходности

Представляем EUR Web — полностью автоматизированную торговую систему (АТС), базирующуюся на высокопроизводительной Грид-Стратегии (Grid Trading). Этот алгоритм является проверенной классической моделью, оперирующей исключительно на математических принципах.

Историческая Эффективность и Критический Стресс-Тест

Система демонстрировала экспоненциальный рост капитала с 2019 года, достигнув исторического прироста более 10,000% на счете.

Однако, во время наступления критических макроэкономических событий (в частности, выборов президента США), система столкнулась с беспрецедентной волатильностью. К сожалению, из-за недостаточного маржинального обеспечения (Margin Coverage) на ключевом этапе, история счета была исчерпана (Account Wipeout).

Обновленная Модель и Требования к Капиталу

Это событие подчеркнуло абсолютную необходимость строгого управления капиталом (Money Management). Обновленная версия системы требует соблюдения жесткого капитального резерва:

Минимальный Капитальный Резерв (Required Margin): $5,000 USD на каждые 0.01 базового объема позиции (лота).

Ценность и Автономность

EUR Web — это надежный сеточный алгоритм, который функционирует исключительно на математическом прогнозировании и не требует оперативного вмешательства или постоянного мониторинга.

Ключевым фактором успеха является надлежащее маржинальное обеспечение (Margin Coverage) на счете; все остальные алгоритмизированные операции (выставление ордеров, сопровождение позиций, фиксация прибыли) выполняются системой автономно.

Ориентировочные результаты системы:

Месячный профит: 5-7%

Максимальная просадка: до 75%



