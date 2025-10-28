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Сигналы / MetaTrader 4 / EUR Web
Serhii Omelchuk

EUR Web

Serhii Omelchuk
Serhii Omelchuk

Serhii Omelchuk

На рынке FOREX работаю с 2007 г., на NYSE, NASDAQ, AMEX с 2010 г. За это время был наработан огромный опыт в биржевом дейтрейдинге и среднесрочной торговле. До 2014 г. работал с командой трейдеров в закрытом дилинговом зале, занимался ручной торговлей и разработкой АТС. В настоящее время хочу также
1 комментарий
0 отзывов
Надежность
46 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 29%
ForexClub-MT4 Real 2 Server
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 562
Прибыльных трейдов:
1 919 (74.90%)
Убыточных трейдов:
643 (25.10%)
Лучший трейд:
165.88 USD
Худший трейд:
-39.46 USD
Общая прибыль:
3 696.73 USD (176 142 pips)
Общий убыток:
-2 236.84 USD (170 653 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (77.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
209.40 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
98.90%
Макс. загрузка депозита:
2.80%
Последний трейд:
12 минут
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
7.64
Длинных трейдов:
1 238 (48.32%)
Коротких трейдов:
1 324 (51.68%)
Профит фактор:
1.65
Мат. ожидание:
0.57 USD
Средняя прибыль:
1.93 USD
Средний убыток:
-3.48 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-183.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-183.41 USD (10)
Прирост в месяц:
1.34%
Годовой прогноз:
16.21%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.00 USD
Максимальная:
191.15 USD (3.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.35% (191.15 USD)
По эквити:
8.47% (514.07 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 2562
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 1.5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 5.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +165.88 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +77.76 USD
Макс. убыток в серии: -183.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexClub-MT4 Real 2 Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Armada-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 19
Dukascopy-live-1
0.00 × 1
AIMS-Live Server
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 2
COFX-Real
0.00 × 3
WForex-Real
0.00 × 1
MillTrade-Real
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
0.00 × 4
CMXMarkets-Real
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live19
0.00 × 23
Pepperstone-Edge09
0.00 × 2
Pepperstone-01
0.07 × 15
еще 116...
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📈 Экспертный Советник (EA) EUR Web: Классическая Грид-Стратегия Высокой Доходности

Представляем EUR Web — полностью автоматизированную торговую систему (АТС), базирующуюся на высокопроизводительной Грид-Стратегии (Grid Trading). Этот алгоритм является проверенной классической моделью, оперирующей исключительно на математических принципах.

Историческая Эффективность и Критический Стресс-Тест

Система демонстрировала экспоненциальный рост капитала с 2019 года, достигнув исторического прироста более 10,000% на счете.

Однако, во время наступления критических макроэкономических событий (в частности, выборов президента США), система столкнулась с беспрецедентной волатильностью. К сожалению, из-за недостаточного маржинального обеспечения (Margin Coverage) на ключевом этапе, история счета была исчерпана (Account Wipeout).

Обновленная Модель и Требования к Капиталу

Это событие подчеркнуло абсолютную необходимость строгого управления капиталом (Money Management). Обновленная версия системы требует соблюдения жесткого капитального резерва:

  • Минимальный Капитальный Резерв (Required Margin): $5,000 USD на каждые 0.01 базового объема позиции (лота).

Ценность и Автономность

EUR Web — это надежный сеточный алгоритм, который функционирует исключительно на математическом прогнозировании и не требует оперативного вмешательства или постоянного мониторинга.

Ключевым фактором успеха является надлежащее маржинальное обеспечение (Margin Coverage) на счете; все остальные алгоритмизированные операции (выставление ордеров, сопровождение позиций, фиксация прибыли) выполняются системой автономно.

Ориентировочные результаты системы:

Месячный профит: 5-7%

Максимальная просадка: до 75%


Нет отзывов
2026.04.22 08:54
No swaps are charged
2026.04.22 08:54
No swaps are charged
2026.04.14 12:12
No swaps are charged on the signal account
2026.04.07 07:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.06 16:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.06 15:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.02 04:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.01 09:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.31 02:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.31 01:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.03 05:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.06 14:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.27 12:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.27 10:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.26 18:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 01:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.18 08:35
No swaps are charged
2025.11.18 08:35
No swaps are charged
2025.11.13 15:41
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 15:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EUR Web
35 USD в месяц
29%
0
0
USD
6.5K
USD
46
100%
2 562
74%
99%
1.65
0.57
USD
8%
1:500
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