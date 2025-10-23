- Büyüme
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
23 (71.87%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (28.13%)
En iyi işlem:
303.66 USD
En kötü işlem:
-55.62 USD
Brüt kâr:
1 394.76 USD (39 608 pips)
Brüt zarar:
-251.93 USD (7 372 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (1 158.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 158.66 USD (12)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
7.12
Alış işlemleri:
18 (56.25%)
Satış işlemleri:
14 (43.75%)
Kâr faktörü:
5.54
Beklenen getiri:
35.71 USD
Ortalama kâr:
60.64 USD
Ortalama zarar:
-27.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-100.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-100.32 USD (2)
Aylık büyüme:
22.86%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
113.37 USD
Maksimum:
160.44 USD (3.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|EURUSD
|6
|

|

|

|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.2K
|EURUSD
|-7
|

|

|

|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|32K
|EURUSD
|-45
|

|

|

- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +303.66 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 158.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -100.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinexBisnisSolusi-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
