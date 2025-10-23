- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
23 (71.87%)
Loss Trade:
9 (28.13%)
Best Trade:
303.66 USD
Worst Trade:
-55.62 USD
Profitto lordo:
1 394.76 USD (39 608 pips)
Perdita lorda:
-251.93 USD (7 372 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (1 158.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 158.66 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
7.12
Long Trade:
18 (56.25%)
Short Trade:
14 (43.75%)
Fattore di profitto:
5.54
Profitto previsto:
35.71 USD
Profitto medio:
60.64 USD
Perdita media:
-27.99 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-100.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-100.32 USD (2)
Crescita mensile:
22.86%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
113.37 USD
Massimale:
160.44 USD (3.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|EURUSD
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.2K
|EURUSD
|-7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|32K
|EURUSD
|-45
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +303.66 USD
Worst Trade: -56 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 158.66 USD
Massima perdita consecutiva: -100.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|11.50 × 2
