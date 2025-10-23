СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / MA Missy Finex 5K
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

MA Missy Finex 5K

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 4%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
98
Прибыльных трейдов:
58 (59.18%)
Убыточных трейдов:
40 (40.82%)
Лучший трейд:
303.66 USD
Худший трейд:
-225.27 USD
Общая прибыль:
3 360.63 USD (105 123 pips)
Общий убыток:
-3 057.71 USD (100 814 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (1 233.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 233.87 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
24.84%
Макс. загрузка депозита:
2.47%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.29
Длинных трейдов:
80 (81.63%)
Коротких трейдов:
18 (18.37%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
3.09 USD
Средняя прибыль:
57.94 USD
Средний убыток:
-76.44 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-504.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-504.45 USD (6)
Прирост в месяц:
-4.30%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
113.37 USD
Максимальная:
1 029.39 USD (16.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.59% (1 029.36 USD)
По эквити:
8.30% (390.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 92
EURUSD 6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 310
EURUSD -7
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4.4K
EURUSD -45
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +303.66 USD
Худший трейд: -225 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +1 233.87 USD
Макс. убыток в серии: -504.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.18 18:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 07:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 20:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 15:34
No swaps are charged
2025.11.10 15:34
No swaps are charged
2025.11.10 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 13:34
No swaps are charged on the signal account
2025.11.06 18:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 11:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 04:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 04:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MA Missy Finex 5K
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
4.3K
USD
11
92%
98
59%
25%
1.09
3.09
USD
19%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.