Всего трейдов:
98
Прибыльных трейдов:
58 (59.18%)
Убыточных трейдов:
40 (40.82%)
Лучший трейд:
303.66 USD
Худший трейд:
-225.27 USD
Общая прибыль:
3 360.63 USD (105 123 pips)
Общий убыток:
-3 057.71 USD (100 814 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (1 233.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 233.87 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
24.84%
Макс. загрузка депозита:
2.47%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.29
Длинных трейдов:
80 (81.63%)
Коротких трейдов:
18 (18.37%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
3.09 USD
Средняя прибыль:
57.94 USD
Средний убыток:
-76.44 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-504.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-504.45 USD (6)
Прирост в месяц:
-4.30%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
113.37 USD
Максимальная:
1 029.39 USD (16.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.59% (1 029.36 USD)
По эквити:
8.30% (390.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|92
|EURUSD
|6
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|310
|EURUSD
|-7
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.4K
|EURUSD
|-45
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +303.66 USD
Худший трейд: -225 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +1 233.87 USD
Макс. убыток в серии: -504.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|11.50 × 2
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
11
92%
98
59%
25%
1.09
3.09
USD
USD
19%
1:500