트레이드:
101
이익 거래:
59 (58.41%)
손실 거래:
42 (41.58%)
최고의 거래:
303.66 USD
최악의 거래:
-366.27 USD
총 수익:
3 454.98 USD (108 267 pips)
총 손실:
-3 662.99 USD (120 986 pips)
연속 최대 이익:
13 (1 233.87 USD)
연속 최대 이익:
1 233.87 USD (13)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
26.21%
최대 입금량:
2.47%
최근 거래:
19 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
-0.15
롱(주식매수):
83 (82.18%)
숏(주식차입매도):
18 (17.82%)
수익 요인:
0.94
기대수익:
-2.06 USD
평균 이익:
58.56 USD
평균 손실:
-87.21 USD
연속 최대 손실:
6 (-504.45 USD)
연속 최대 손실:
-605.19 USD (2)
월별 성장률:
-17.48%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
93%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
208.01 USD
최대한의:
1 425.99 USD (22.93%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.34% (1 425.99 USD)
자본금별:
12.11% (530.19 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95
|EURUSD
|6
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-201
|EURUSD
|-7
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-13K
|EURUSD
|-45
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
