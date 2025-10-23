SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / MA Missy Finex 5K
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

MA Missy Finex 5K

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 6%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
99
Negociações com lucro:
59 (59.59%)
Negociações com perda:
40 (40.40%)
Melhor negociação:
303.66 USD
Pior negociação:
-225.27 USD
Lucro bruto:
3 454.98 USD (108 267 pips)
Perda bruta:
-3 057.71 USD (100 814 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (1 233.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 233.87 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
27.66%
Depósito máximo carregado:
2.47%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
0.39
Negociações longas:
81 (81.82%)
Negociações curtas:
18 (18.18%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
4.01 USD
Lucro médio:
58.56 USD
Perda média:
-76.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-504.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-504.45 USD (6)
Crescimento mensal:
-3.08%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
113.37 USD
Máximo:
1 029.39 USD (16.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.59% (1 029.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.30% (390.84 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 93
EURUSD 6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 405
EURUSD -7
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 7.5K
EURUSD -45
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +303.66 USD
Pior negociação: -225 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +1 233.87 USD
Máxima perda consecutiva: -504.45 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
Sem comentários
2025.12.18 18:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 07:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 20:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 15:34
No swaps are charged
2025.11.10 15:34
No swaps are charged
2025.11.10 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 13:34
No swaps are charged on the signal account
2025.11.06 18:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 11:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 04:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 04:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
