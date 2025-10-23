- Crescimento
Negociações:
99
Negociações com lucro:
59 (59.59%)
Negociações com perda:
40 (40.40%)
Melhor negociação:
303.66 USD
Pior negociação:
-225.27 USD
Lucro bruto:
3 454.98 USD (108 267 pips)
Perda bruta:
-3 057.71 USD (100 814 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (1 233.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 233.87 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
27.66%
Depósito máximo carregado:
2.47%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
0.39
Negociações longas:
81 (81.82%)
Negociações curtas:
18 (18.18%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
4.01 USD
Lucro médio:
58.56 USD
Perda média:
-76.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-504.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-504.45 USD (6)
Crescimento mensal:
-3.08%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
113.37 USD
Máximo:
1 029.39 USD (16.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.59% (1 029.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.30% (390.84 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|EURUSD
|6
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|405
|EURUSD
|-7
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|7.5K
|EURUSD
|-45
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +303.66 USD
Pior negociação: -225 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +1 233.87 USD
Máxima perda consecutiva: -504.45 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|11.50 × 2
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
6%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
12
92%
99
59%
28%
1.12
4.01
USD
USD
19%
1:500