- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
101
Gewinntrades:
59 (58.41%)
Verlusttrades:
42 (41.58%)
Bester Trade:
303.66 USD
Schlechtester Trade:
-366.27 USD
Bruttoprofit:
3 454.98 USD (108 267 pips)
Bruttoverlust:
-3 662.96 USD (120 986 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (1 233.87 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 233.87 USD (13)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
28.69%
Max deposit load:
2.47%
Letzter Trade:
16 Minuten
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.15
Long-Positionen:
83 (82.18%)
Short-Positionen:
18 (17.82%)
Profit-Faktor:
0.94
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
58.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-87.21 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-504.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-605.19 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-20.20%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
207.98 USD
Maximaler:
1 425.96 USD (22.93%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.34% (1 425.99 USD)
Kapital:
12.11% (530.19 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95
|EURUSD
|6
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-201
|EURUSD
|-7
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-13K
|EURUSD
|-45
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +303.66 USD
Schlechtester Trade: -366 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 233.87 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -504.45 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|11.50 × 2
Keine Bewertungen
