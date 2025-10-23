SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / MA Missy Finex 5K
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

MA Missy Finex 5K

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -8%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
101
Gewinntrades:
59 (58.41%)
Verlusttrades:
42 (41.58%)
Bester Trade:
303.66 USD
Schlechtester Trade:
-366.27 USD
Bruttoprofit:
3 454.98 USD (108 267 pips)
Bruttoverlust:
-3 662.96 USD (120 986 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (1 233.87 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 233.87 USD (13)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
28.69%
Max deposit load:
2.47%
Letzter Trade:
16 Minuten
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.15
Long-Positionen:
83 (82.18%)
Short-Positionen:
18 (17.82%)
Profit-Faktor:
0.94
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
58.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-87.21 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-504.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-605.19 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-20.20%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
207.98 USD
Maximaler:
1 425.96 USD (22.93%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.34% (1 425.99 USD)
Kapital:
12.11% (530.19 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 95
EURUSD 6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -201
EURUSD -7
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -13K
EURUSD -45
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +303.66 USD
Schlechtester Trade: -366 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 233.87 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -504.45 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
Keine Bewertungen
2025.12.18 18:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 07:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 20:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 15:34
No swaps are charged
2025.11.10 15:34
No swaps are charged
2025.11.10 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 13:34
No swaps are charged on the signal account
2025.11.06 18:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 11:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 04:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 04:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
