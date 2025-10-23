- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
98
盈利交易:
58 (59.18%)
亏损交易:
40 (40.82%)
最好交易:
303.66 USD
最差交易:
-225.27 USD
毛利:
3 360.63 USD (105 123 pips)
毛利亏损:
-3 057.71 USD (100 814 pips)
最大连续赢利:
13 (1 233.87 USD)
最大连续盈利:
1 233.87 USD (13)
夏普比率:
0.05
交易活动:
27.66%
最大入金加载:
2.47%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
7 小时
采收率:
0.29
长期交易:
80 (81.63%)
短期交易:
18 (18.37%)
利润因子:
1.10
预期回报:
3.09 USD
平均利润:
57.94 USD
平均损失:
-76.44 USD
最大连续失误:
6 (-504.45 USD)
最大连续亏损:
-504.45 USD (6)
每月增长:
-4.30%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
113.37 USD
最大值:
1 029.39 USD (16.56%)
相对跌幅:
结余:
18.59% (1 029.36 USD)
净值:
8.30% (390.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|92
|EURUSD
|6
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|310
|EURUSD
|-7
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4.4K
|EURUSD
|-45
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +303.66 USD
最差交易: -225 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +1 233.87 USD
最大连续亏损: -504.45 USD
每月30 USD
4%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
11
92%
98
59%
28%
1.09
3.09
USD
USD
19%
1:500