Vitali Vasilenka

The Last King

Vitali Vasilenka
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 0%
InstaForex-Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
7 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (12.50%)
En iyi işlem:
0.73 USD
En kötü işlem:
-0.09 USD
Brüt kâr:
1.74 USD (1 405 pips)
Brüt zarar:
-0.09 USD (70 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (0.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.88 USD (5)
Sharpe oranı:
0.92
Alım-satım etkinliği:
27.60%
Maks. mevduat yükü:
0.06%
En son işlem:
24 dakika önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
18.33
Alış işlemleri:
4 (50.00%)
Satış işlemleri:
4 (50.00%)
Kâr faktörü:
19.33
Beklenen getiri:
0.21 USD
Ortalama kâr:
0.25 USD
Ortalama zarar:
-0.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.09 USD (1)
Aylık büyüme:
0.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.09 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.09 USD)
Varlığa göre:
0.09% (8.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD.ls 5
EURUSD.ls 2
AUDUSD.ls 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD.ls 1
EURUSD.ls 0
AUDUSD.ls 0
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD.ls 761
EURUSD.ls 420
AUDUSD.ls 154
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.73 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +0.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaForex-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.10.29 10:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 11:22
Share of trading days is too low
2025.10.27 11:22
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.27 10:13
Share of trading days is too low
2025.10.27 10:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 09:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 09:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 09:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.15 09:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 09:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
