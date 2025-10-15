- Büyüme
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
7 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (12.50%)
En iyi işlem:
0.73 USD
En kötü işlem:
-0.09 USD
Brüt kâr:
1.74 USD (1 405 pips)
Brüt zarar:
-0.09 USD (70 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (0.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.88 USD (5)
Sharpe oranı:
0.92
Alım-satım etkinliği:
27.60%
Maks. mevduat yükü:
0.06%
En son işlem:
24 dakika önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
18.33
Alış işlemleri:
4 (50.00%)
Satış işlemleri:
4 (50.00%)
Kâr faktörü:
19.33
Beklenen getiri:
0.21 USD
Ortalama kâr:
0.25 USD
Ortalama zarar:
-0.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.09 USD (1)
Aylık büyüme:
0.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.09 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.09 USD)
Varlığa göre:
0.09% (8.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD.ls
|5
|EURUSD.ls
|2
|AUDUSD.ls
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD.ls
|1
|EURUSD.ls
|0
|AUDUSD.ls
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD.ls
|761
|EURUSD.ls
|420
|AUDUSD.ls
|154
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
En iyi işlem: +0.73 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +0.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaForex-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
