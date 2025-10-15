- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
218
Transacciones Rentables:
158 (72.47%)
Transacciones Irrentables:
60 (27.52%)
Mejor transacción:
133.80 USD
Peor transacción:
-86.50 USD
Beneficio Bruto:
1 326.19 USD (49 438 pips)
Pérdidas Brutas:
-353.72 USD (23 642 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (181.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
200.51 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
85.86%
Carga máxima del depósito:
1.48%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
9.53
Transacciones Largas:
150 (68.81%)
Transacciones Cortas:
68 (31.19%)
Factor de Beneficio:
3.75
Beneficio Esperado:
4.46 USD
Beneficio medio:
8.39 USD
Pérdidas medias:
-5.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-6.17 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-102.00 USD (2)
Crecimiento al mes:
2.28%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
102.00 USD (1.00%)
Reducción relativa:
De balance:
1.01% (103.00 USD)
De fondos:
2.85% (287.02 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURJPY.ls
|54
|XAUUSD.ls
|48
|GBPUSD.ls
|43
|NZDUSD.ls
|20
|AUDUSD.ls
|18
|EURUSD.ls
|18
|USDCAD.ls
|17
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURJPY.ls
|10
|XAUUSD.ls
|929
|GBPUSD.ls
|12
|NZDUSD.ls
|9
|AUDUSD.ls
|3
|EURUSD.ls
|4
|USDCAD.ls
|5
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURJPY.ls
|3.5K
|XAUUSD.ls
|14K
|GBPUSD.ls
|4.4K
|NZDUSD.ls
|-80
|AUDUSD.ls
|2.7K
|EURUSD.ls
|1.2K
|USDCAD.ls
|447
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "InstaForex-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
