- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
0.73 USD
Worst Trade:
-0.09 USD
Profitto lordo:
1.74 USD (1 405 pips)
Perdita lorda:
-0.09 USD (70 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (0.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.88 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.92
Attività di trading:
28.65%
Massimo carico di deposito:
0.06%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
18.33
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
19.33
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
0.25 USD
Perdita media:
-0.09 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.09 USD (1)
Crescita mensile:
0.02%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.09 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.09 USD)
Per equità:
0.09% (8.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD.ls
|5
|EURUSD.ls
|2
|AUDUSD.ls
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD.ls
|1
|EURUSD.ls
|0
|AUDUSD.ls
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD.ls
|761
|EURUSD.ls
|420
|AUDUSD.ls
|154
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.73 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.88 USD
Massima perdita consecutiva: -0.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaForex-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
