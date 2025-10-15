SegnaliSezioni
The Last King

Vitali Vasilenka
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 0%
InstaForex-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
0.73 USD
Worst Trade:
-0.09 USD
Profitto lordo:
1.74 USD (1 405 pips)
Perdita lorda:
-0.09 USD (70 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (0.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.88 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.92
Attività di trading:
28.65%
Massimo carico di deposito:
0.06%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
18.33
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
19.33
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
0.25 USD
Perdita media:
-0.09 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.09 USD (1)
Crescita mensile:
0.02%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.09 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.09 USD)
Per equità:
0.09% (8.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD.ls 5
EURUSD.ls 2
AUDUSD.ls 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD.ls 1
EURUSD.ls 0
AUDUSD.ls 0
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD.ls 761
EURUSD.ls 420
AUDUSD.ls 154
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.73 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.88 USD
Massima perdita consecutiva: -0.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaForex-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.10.29 10:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 11:22
Share of trading days is too low
2025.10.27 11:22
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.27 10:13
Share of trading days is too low
2025.10.27 10:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 09:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 09:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 09:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.15 09:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 09:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
