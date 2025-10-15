- Прирост
Всего трейдов:
215
Прибыльных трейдов:
156 (72.55%)
Убыточных трейдов:
59 (27.44%)
Лучший трейд:
133.80 USD
Худший трейд:
-86.50 USD
Общая прибыль:
1 325.36 USD (48 931 pips)
Общий убыток:
-353.63 USD (23 566 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (181.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
200.51 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
84.74%
Макс. загрузка депозита:
1.48%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
9.53
Длинных трейдов:
150 (69.77%)
Коротких трейдов:
65 (30.23%)
Профит фактор:
3.75
Мат. ожидание:
4.52 USD
Средняя прибыль:
8.50 USD
Средний убыток:
-5.99 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-6.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-102.00 USD (2)
Прирост в месяц:
3.28%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
102.00 USD (1.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.01% (103.00 USD)
По эквити:
2.85% (287.02 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY.ls
|54
|XAUUSD.ls
|48
|GBPUSD.ls
|40
|NZDUSD.ls
|20
|AUDUSD.ls
|18
|EURUSD.ls
|18
|USDCAD.ls
|17
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY.ls
|10
|XAUUSD.ls
|929
|GBPUSD.ls
|11
|NZDUSD.ls
|9
|AUDUSD.ls
|3
|EURUSD.ls
|4
|USDCAD.ls
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY.ls
|3.5K
|XAUUSD.ls
|14K
|GBPUSD.ls
|3.9K
|NZDUSD.ls
|-80
|AUDUSD.ls
|2.7K
|EURUSD.ls
|1.2K
|USDCAD.ls
|447
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Лучший трейд: +133.80 USD
Худший трейд: -87 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +181.36 USD
Макс. убыток в серии: -6.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaForex-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
