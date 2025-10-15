SinaisSeções
Vitali Vasilenka

The Last King

Vitali Vasilenka
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 10%
InstaForex-Server
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
218
Negociações com lucro:
158 (72.47%)
Negociações com perda:
60 (27.52%)
Melhor negociação:
133.80 USD
Pior negociação:
-86.50 USD
Lucro bruto:
1 326.19 USD (49 438 pips)
Perda bruta:
-353.72 USD (23 642 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (181.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
200.51 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
85.86%
Depósito máximo carregado:
1.48%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
9.53
Negociações longas:
150 (68.81%)
Negociações curtas:
68 (31.19%)
Fator de lucro:
3.75
Valor esperado:
4.46 USD
Lucro médio:
8.39 USD
Perda média:
-5.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-6.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-102.00 USD (2)
Crescimento mensal:
2.28%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
102.00 USD (1.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.01% (103.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.85% (287.02 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURJPY.ls 54
XAUUSD.ls 48
GBPUSD.ls 43
NZDUSD.ls 20
AUDUSD.ls 18
EURUSD.ls 18
USDCAD.ls 17
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURJPY.ls 10
XAUUSD.ls 929
GBPUSD.ls 12
NZDUSD.ls 9
AUDUSD.ls 3
EURUSD.ls 4
USDCAD.ls 5
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURJPY.ls 3.5K
XAUUSD.ls 14K
GBPUSD.ls 4.4K
NZDUSD.ls -80
AUDUSD.ls 2.7K
EURUSD.ls 1.2K
USDCAD.ls 447
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InstaForex-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.10.31 15:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.29 10:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 11:22
Share of trading days is too low
2025.10.27 11:22
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.27 10:13
Share of trading days is too low
2025.10.27 10:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 09:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 09:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 09:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.15 09:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 09:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
