- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
218
Negociações com lucro:
158 (72.47%)
Negociações com perda:
60 (27.52%)
Melhor negociação:
133.80 USD
Pior negociação:
-86.50 USD
Lucro bruto:
1 326.19 USD (49 438 pips)
Perda bruta:
-353.72 USD (23 642 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (181.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
200.51 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
85.86%
Depósito máximo carregado:
1.48%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
9.53
Negociações longas:
150 (68.81%)
Negociações curtas:
68 (31.19%)
Fator de lucro:
3.75
Valor esperado:
4.46 USD
Lucro médio:
8.39 USD
Perda média:
-5.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-6.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-102.00 USD (2)
Crescimento mensal:
2.28%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
102.00 USD (1.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.01% (103.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.85% (287.02 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURJPY.ls
|54
|XAUUSD.ls
|48
|GBPUSD.ls
|43
|NZDUSD.ls
|20
|AUDUSD.ls
|18
|EURUSD.ls
|18
|USDCAD.ls
|17
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURJPY.ls
|10
|XAUUSD.ls
|929
|GBPUSD.ls
|12
|NZDUSD.ls
|9
|AUDUSD.ls
|3
|EURUSD.ls
|4
|USDCAD.ls
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURJPY.ls
|3.5K
|XAUUSD.ls
|14K
|GBPUSD.ls
|4.4K
|NZDUSD.ls
|-80
|AUDUSD.ls
|2.7K
|EURUSD.ls
|1.2K
|USDCAD.ls
|447
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +133.80 USD
Pior negociação: -87 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +181.36 USD
Máxima perda consecutiva: -6.17 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InstaForex-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
