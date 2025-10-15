- Wachstum
Trades insgesamt:
218
Gewinntrades:
158 (72.47%)
Verlusttrades:
60 (27.52%)
Bester Trade:
133.80 USD
Schlechtester Trade:
-86.50 USD
Bruttoprofit:
1 326.19 USD (49 438 pips)
Bruttoverlust:
-353.72 USD (23 642 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (181.36 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
200.51 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
85.86%
Max deposit load:
1.48%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
9.53
Long-Positionen:
150 (68.81%)
Short-Positionen:
68 (31.19%)
Profit-Faktor:
3.75
Mathematische Gewinnerwartung:
4.46 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.39 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-6.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-102.00 USD (2)
Wachstum pro Monat :
2.43%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
102.00 USD (1.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.01% (103.00 USD)
Kapital:
2.85% (287.02 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURJPY.ls
|54
|XAUUSD.ls
|48
|GBPUSD.ls
|43
|NZDUSD.ls
|20
|AUDUSD.ls
|18
|EURUSD.ls
|18
|USDCAD.ls
|17
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURJPY.ls
|10
|XAUUSD.ls
|929
|GBPUSD.ls
|12
|NZDUSD.ls
|9
|AUDUSD.ls
|3
|EURUSD.ls
|4
|USDCAD.ls
|5
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURJPY.ls
|3.5K
|XAUUSD.ls
|14K
|GBPUSD.ls
|4.4K
|NZDUSD.ls
|-80
|AUDUSD.ls
|2.7K
|EURUSD.ls
|1.2K
|USDCAD.ls
|447
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +133.80 USD
Schlechtester Trade: -87 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +181.36 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6.17 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "InstaForex-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
