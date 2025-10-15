- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
215
盈利交易:
156 (72.55%)
亏损交易:
59 (27.44%)
最好交易:
133.80 USD
最差交易:
-86.50 USD
毛利:
1 325.36 USD (48 931 pips)
毛利亏损:
-353.63 USD (23 566 pips)
最大连续赢利:
13 (181.36 USD)
最大连续盈利:
200.51 USD (11)
夏普比率:
0.22
交易活动:
85.86%
最大入金加载:
1.48%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
26
平均持有时间:
2 天
采收率:
9.53
长期交易:
150 (69.77%)
短期交易:
65 (30.23%)
利润因子:
3.75
预期回报:
4.52 USD
平均利润:
8.50 USD
平均损失:
-5.99 USD
最大连续失误:
6 (-6.17 USD)
最大连续亏损:
-102.00 USD (2)
每月增长:
3.28%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
102.00 USD (1.00%)
相对跌幅:
结余:
1.01% (103.00 USD)
净值:
2.85% (287.02 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURJPY.ls
|54
|XAUUSD.ls
|48
|GBPUSD.ls
|40
|NZDUSD.ls
|20
|AUDUSD.ls
|18
|EURUSD.ls
|18
|USDCAD.ls
|17
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURJPY.ls
|10
|XAUUSD.ls
|929
|GBPUSD.ls
|11
|NZDUSD.ls
|9
|AUDUSD.ls
|3
|EURUSD.ls
|4
|USDCAD.ls
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURJPY.ls
|3.5K
|XAUUSD.ls
|14K
|GBPUSD.ls
|3.9K
|NZDUSD.ls
|-80
|AUDUSD.ls
|2.7K
|EURUSD.ls
|1.2K
|USDCAD.ls
|447
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +133.80 USD
最差交易: -87 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +181.36 USD
最大连续亏损: -6.17 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 InstaForex-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论