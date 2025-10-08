Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XM.COM-Real 13 0.00 × 18 LMAXMU-LIVE 0.00 × 34 TheLiquidity-live 0.00 × 2 VantageInternational-Live 16 0.00 × 1 TriumphFX-live 0.00 × 1 SVSMarkets-Live 0.00 × 1 XMGlobal-Real 13 0.00 × 1 VARIANSE-Main 0.00 × 8 Exness-Real25 0.00 × 20 FPMarkets-Live4 0.00 × 3 PFD-Real 0.00 × 1 JPMarkets-Real 0.00 × 1 JoshuaDevelopment4-Trader 0.00 × 1 TegasFX-Live-UK 0.00 × 1 MYFX-US07-Live 0.00 × 21 MAEXLimited-MT4 Real Server 0.00 × 106 MPlusGlobal-LiveUK 0.00 × 13 XIGLimited-Live 0.00 × 38 GKFX-Demo-2 0.00 × 1 KTM-Live 0.00 × 47 ECM-Live 0.00 × 1 EBCGroup-Live 0.00 × 32 FXPIG-LD4 LIVE 0.00 × 2 TitanFX-06 0.00 × 53 CFI1-Real 0.00 × 119 999 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya