SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / NETZ
Sugianto

NETZ

Sugianto
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Weltrade-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
88
Kârla kapanan işlemler:
64 (72.72%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (27.27%)
En iyi işlem:
14.51 USD
En kötü işlem:
-12.22 USD
Brüt kâr:
263.60 USD (26 687 pips)
Brüt zarar:
-74.41 USD (6 764 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (24.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
41.07 USD (5)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.14%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
10.91
Alış işlemleri:
26 (29.55%)
Satış işlemleri:
62 (70.45%)
Kâr faktörü:
3.54
Beklenen getiri:
2.15 USD
Ortalama kâr:
4.12 USD
Ortalama zarar:
-3.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-17.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.34 USD (3)
Aylık büyüme:
18.17%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
17.34 USD (2.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 19
NZDUSD 17
AUDUSD 14
GBPUSD 14
NZDCAD 13
AUDCAD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 28
NZDUSD 15
AUDUSD 21
GBPUSD 86
NZDCAD 27
AUDCAD 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 3.7K
NZDUSD 858
AUDUSD 1.9K
GBPUSD 8.5K
NZDCAD 3.5K
AUDCAD 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.51 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +24.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XM.COM-Real 13
0.00 × 18
LMAXMU-LIVE
0.00 × 34
TheLiquidity-live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
TriumphFX-live
0.00 × 1
SVSMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 13
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 8
Exness-Real25
0.00 × 20
FPMarkets-Live4
0.00 × 3
PFD-Real
0.00 × 1
JPMarkets-Real
0.00 × 1
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
MYFX-US07-Live
0.00 × 21
MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 106
MPlusGlobal-LiveUK
0.00 × 13
XIGLimited-Live
0.00 × 38
GKFX-Demo-2
0.00 × 1
KTM-Live
0.00 × 47
ECM-Live
0.00 × 1
EBCGroup-Live
0.00 × 32
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 2
TitanFX-06
0.00 × 53
CFI1-Real
0.00 × 119
999 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.08 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NETZ
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
689
USD
9
100%
88
72%
100%
3.54
2.15
USD
0%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.