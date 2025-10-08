- Büyüme
İşlemler:
88
Kârla kapanan işlemler:
64 (72.72%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (27.27%)
En iyi işlem:
14.51 USD
En kötü işlem:
-12.22 USD
Brüt kâr:
263.60 USD (26 687 pips)
Brüt zarar:
-74.41 USD (6 764 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (24.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
41.07 USD (5)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.14%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
10.91
Alış işlemleri:
26 (29.55%)
Satış işlemleri:
62 (70.45%)
Kâr faktörü:
3.54
Beklenen getiri:
2.15 USD
Ortalama kâr:
4.12 USD
Ortalama zarar:
-3.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-17.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.34 USD (3)
Aylık büyüme:
18.17%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
17.34 USD (2.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|19
|NZDUSD
|17
|AUDUSD
|14
|GBPUSD
|14
|NZDCAD
|13
|AUDCAD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|28
|NZDUSD
|15
|AUDUSD
|21
|GBPUSD
|86
|NZDCAD
|27
|AUDCAD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|3.7K
|NZDUSD
|858
|AUDUSD
|1.9K
|GBPUSD
|8.5K
|NZDCAD
|3.5K
|AUDCAD
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.51 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +24.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.34 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XM.COM-Real 13
|0.00 × 18
|
LMAXMU-LIVE
|0.00 × 34
|
TheLiquidity-live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
TriumphFX-live
|0.00 × 1
|
SVSMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 13
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 8
|
Exness-Real25
|0.00 × 20
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 3
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Real
|0.00 × 1
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 21
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 106
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
|
XIGLimited-Live
|0.00 × 38
|
GKFX-Demo-2
|0.00 × 1
|
KTM-Live
|0.00 × 47
|
ECM-Live
|0.00 × 1
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 32
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 2
|
TitanFX-06
|0.00 × 53
|
CFI1-Real
|0.00 × 119
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
689
USD
USD
9
100%
88
72%
100%
3.54
2.15
USD
USD
0%
1:500