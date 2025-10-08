- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
88
Profit Trade:
64 (72.72%)
Loss Trade:
24 (27.27%)
Best Trade:
14.51 USD
Worst Trade:
-12.22 USD
Profitto lordo:
263.60 USD (26 687 pips)
Perdita lorda:
-74.41 USD (6 764 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (24.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
41.07 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.95%
Ultimo trade:
33 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
10.91
Long Trade:
26 (29.55%)
Short Trade:
62 (70.45%)
Fattore di profitto:
3.54
Profitto previsto:
2.15 USD
Profitto medio:
4.12 USD
Perdita media:
-3.10 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-17.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.34 USD (3)
Crescita mensile:
18.17%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
17.34 USD (2.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|19
|NZDUSD
|17
|AUDUSD
|14
|GBPUSD
|14
|NZDCAD
|13
|AUDCAD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|28
|NZDUSD
|15
|AUDUSD
|21
|GBPUSD
|86
|NZDCAD
|27
|AUDCAD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|3.7K
|NZDUSD
|858
|AUDUSD
|1.9K
|GBPUSD
|8.5K
|NZDCAD
|3.5K
|AUDCAD
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.51 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +24.17 USD
Massima perdita consecutiva: -17.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XM.COM-Real 13
|0.00 × 18
|
LMAXMU-LIVE
|0.00 × 34
|
TheLiquidity-live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
TriumphFX-live
|0.00 × 1
|
SVSMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 13
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 8
|
Exness-Real25
|0.00 × 20
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 3
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Real
|0.00 × 1
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 21
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 106
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
|
XIGLimited-Live
|0.00 × 38
|
GKFX-Demo-2
|0.00 × 1
|
KTM-Live
|0.00 × 47
|
ECM-Live
|0.00 × 1
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 32
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 2
|
TitanFX-06
|0.00 × 53
|
CFI1-Real
|0.00 × 119
