Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XM.COM-Real 13 0.00 × 18 LMAXMU-LIVE 0.00 × 34 TheLiquidity-live 0.00 × 2 VantageInternational-Live 16 0.00 × 1 TriumphFX-live 0.00 × 1 SVSMarkets-Live 0.00 × 1 XMGlobal-Real 13 0.00 × 1 VARIANSE-Main 0.00 × 8 Exness-Real25 0.00 × 20 FPMarkets-Live4 0.00 × 3 PFD-Real 0.00 × 1 JPMarkets-Real 0.00 × 1 JoshuaDevelopment4-Trader 0.00 × 1 TegasFX-Live-UK 0.00 × 1 MYFX-US07-Live 0.00 × 21 MAEXLimited-MT4 Real Server 0.00 × 106 MPlusGlobal-LiveUK 0.00 × 13 XIGLimited-Live 0.00 × 38 GKFX-Demo-2 0.00 × 1 KTM-Live 0.00 × 47 ECM-Live 0.00 × 1 EBCGroup-Live 0.00 × 32 FXPIG-LD4 LIVE 0.00 × 2 TitanFX-06 0.00 × 53 CFI1-Real 0.00 × 119 999 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou