- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
588
Прибыльных трейдов:
437 (74.31%)
Убыточных трейдов:
151 (25.68%)
Лучший трейд:
50.78 USD
Худший трейд:
-45.46 USD
Общая прибыль:
2 616.18 USD (204 225 pips)
Общий убыток:
-983.97 USD (89 431 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (181.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
181.88 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
18.50%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
9 дней
Фактор восстановления:
33.65
Длинных трейдов:
280 (47.62%)
Коротких трейдов:
308 (52.38%)
Профит фактор:
2.66
Мат. ожидание:
2.78 USD
Средняя прибыль:
5.99 USD
Средний убыток:
-6.52 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-20.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.46 USD (1)
Прирост в месяц:
13.77%
Годовой прогноз:
167.05%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
48.50 USD (4.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.97% (48.50 USD)
По эквити:
60.28% (583.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|111
|AUDCAD
|101
|AUDUSD
|99
|NZDCAD
|98
|EURUSD
|92
|NZDUSD
|87
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|561
|AUDCAD
|175
|AUDUSD
|232
|NZDCAD
|193
|EURUSD
|250
|NZDUSD
|221
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|37K
|AUDCAD
|13K
|AUDUSD
|9K
|NZDCAD
|22K
|EURUSD
|23K
|NZDUSD
|16K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +50.78 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +181.88 USD
Макс. убыток в серии: -20.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 51
|
TitanFX-06
|0.00 × 53
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 51
|
LCG-Live1
|0.00 × 1
|
IMMFX-Real
|0.00 × 8
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 48
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 5
|
Forexware-Live 7
|0.00 × 15
|
Varchev-Real
|0.00 × 9
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 3
|
VanfInternational-Primary
|0.00 × 1
|
GWFX-Live
|0.00 × 1
|
BIGBOSSHOLDINGSCL-LIVE4
|0.00 × 5
|
itexsys-Platform
|0.00 × 8
|
CFI1-Real
|0.00 × 119
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 16
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 74
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
Capital.com-Demo
|0.00 × 35
|
GOMarketsSVG-Real 3
|0.00 × 1
|
TiranForex-Live
|0.00 × 61
|
MTBank-LIVE-1
|0.00 × 54
|
AbsoluteProfitEX-Primary
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 5
|0.00 × 14
|
PrimusMarkets-Live-2
|0.00 × 74
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
326%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
52
100%
588
74%
100%
2.65
2.78
USD
USD
60%
1:500