СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / NETZ EA
Sugianto

NETZ EA

Sugianto
Sugianto

Sugianto

4.1 (125)
My product recommendation :
1. Neo Gold, trades gold, no grid, no martingale, tight stoploss.
2. Super Gold Trend, which has a revenge system; every time a loss occurs, it opens an order with a larger lot size.
30 продуктов 14 сигналов 8 тем 128 комментариев
0 отзывов
Надежность
52 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 326%
Weltrade-Live
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
588
Прибыльных трейдов:
437 (74.31%)
Убыточных трейдов:
151 (25.68%)
Лучший трейд:
50.78 USD
Худший трейд:
-45.46 USD
Общая прибыль:
2 616.18 USD (204 225 pips)
Общий убыток:
-983.97 USD (89 431 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (181.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
181.88 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
18.50%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
9 дней
Фактор восстановления:
33.65
Длинных трейдов:
280 (47.62%)
Коротких трейдов:
308 (52.38%)
Профит фактор:
2.66
Мат. ожидание:
2.78 USD
Средняя прибыль:
5.99 USD
Средний убыток:
-6.52 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-20.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.46 USD (1)
Прирост в месяц:
13.77%
Годовой прогноз:
167.05%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
48.50 USD (4.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.97% (48.50 USD)
По эквити:
60.28% (583.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 111
AUDCAD 101
AUDUSD 99
NZDCAD 98
EURUSD 92
NZDUSD 87
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 561
AUDCAD 175
AUDUSD 232
NZDCAD 193
EURUSD 250
NZDUSD 221
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 37K
AUDCAD 13K
AUDUSD 9K
NZDCAD 22K
EURUSD 23K
NZDUSD 16K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +50.78 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +181.88 USD
Макс. убыток в серии: -20.89 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AxioryAsia-06Live
0.00 × 51
TitanFX-06
0.00 × 53
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 51
LCG-Live1
0.00 × 1
IMMFX-Real
0.00 × 8
MaxiServices-Real
0.00 × 48
WetradeInternational-Live
0.00 × 5
Forexware-Live 7
0.00 × 15
Varchev-Real
0.00 × 9
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 3
VanfInternational-Primary
0.00 × 1
GWFX-Live
0.00 × 1
BIGBOSSHOLDINGSCL-LIVE4
0.00 × 5
itexsys-Platform
0.00 × 8
CFI1-Real
0.00 × 119
OctaFX-Real10
0.00 × 16
RoboForex-ECN-3
0.00 × 74
Axi-US12-Live
0.00 × 1
Capital.com-Demo
0.00 × 35
GOMarketsSVG-Real 3
0.00 × 1
TiranForex-Live
0.00 × 61
MTBank-LIVE-1
0.00 × 54
AbsoluteProfitEX-Primary
0.00 × 2
VTMarkets-Live 5
0.00 × 14
PrimusMarkets-Live-2
0.00 × 74
еще 1002...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.03.01 22:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.02.25 00:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.02.24 18:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.02.24 16:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.02.24 10:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.02.24 09:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.02.24 08:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.02.24 07:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.02.23 11:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.02.23 06:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.02.23 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.02.20 15:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.02.19 09:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.02.19 07:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.02.19 04:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.02.19 03:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.02.18 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.02.18 15:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.02.18 14:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.02.17 16:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NETZ EA
30 USD в месяц
326%
0
0
USD
2.1K
USD
52
100%
588
74%
100%
2.65
2.78
USD
60%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.