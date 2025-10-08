- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
591
盈利交易:
439 (74.28%)
亏损交易:
152 (25.72%)
最好交易:
50.78 USD
最差交易:
-45.46 USD
毛利:
2 631.10 USD (205 403 pips)
毛利亏损:
-993.42 USD (90 394 pips)
最大连续赢利:
17 (181.88 USD)
最大连续盈利:
181.88 USD (17)
夏普比率:
0.31
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
18.50%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
9 天
采收率:
33.77
长期交易:
280 (47.38%)
短期交易:
311 (52.62%)
利润因子:
2.65
预期回报:
2.77 USD
平均利润:
5.99 USD
平均损失:
-6.54 USD
最大连续失误:
3 (-20.89 USD)
最大连续亏损:
-45.46 USD (1)
每月增长:
13.43%
年度预测:
162.97%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
48.50 USD (4.97%)
相对跌幅:
结余:
4.97% (48.50 USD)
净值:
60.28% (583.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|111
|AUDCAD
|101
|NZDCAD
|101
|AUDUSD
|99
|EURUSD
|92
|NZDUSD
|87
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|561
|AUDCAD
|175
|NZDCAD
|199
|AUDUSD
|232
|EURUSD
|250
|NZDUSD
|221
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|37K
|AUDCAD
|13K
|NZDCAD
|22K
|AUDUSD
|9K
|EURUSD
|23K
|NZDUSD
|16K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +50.78 USD
最差交易: -45 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +181.88 USD
最大连续亏损: -20.89 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 51
|
TitanFX-06
|0.00 × 53
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 51
|
LCG-Live1
|0.00 × 1
|
IMMFX-Real
|0.00 × 8
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 48
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 5
|
Forexware-Live 7
|0.00 × 15
|
Varchev-Real
|0.00 × 9
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 3
|
VanfInternational-Primary
|0.00 × 1
|
GWFX-Live
|0.00 × 1
|
BIGBOSSHOLDINGSCL-LIVE4
|0.00 × 5
|
itexsys-Platform
|0.00 × 8
|
CFI1-Real
|0.00 × 119
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 16
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 74
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
Capital.com-Demo
|0.00 × 35
|
GOMarketsSVG-Real 3
|0.00 × 1
|
TiranForex-Live
|0.00 × 61
|
MTBank-LIVE-1
|0.00 × 54
|
AbsoluteProfitEX-Primary
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 5
|0.00 × 14
|
PrimusMarkets-Live-2
|0.00 × 74
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
328%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
53
100%
591
74%
100%
2.64
2.77
USD
USD
60%
1:500