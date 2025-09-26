- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
85
Kârla kapanan işlemler:
57 (67.05%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (32.94%)
En iyi işlem:
25.52 USD
En kötü işlem:
-10.59 USD
Brüt kâr:
314.13 USD (30 361 pips)
Brüt zarar:
-104.38 USD (9 449 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (47.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.34 USD (5)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
19.81
Alış işlemleri:
12 (14.12%)
Satış işlemleri:
73 (85.88%)
Kâr faktörü:
3.01
Beklenen getiri:
2.47 USD
Ortalama kâr:
5.51 USD
Ortalama zarar:
-3.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-8.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.59 USD (1)
Aylık büyüme:
17.94%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
10.59 USD (0.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.95% (9.62 USD)
Varlığa göre:
2.54% (30.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|21
|AUDCAD
|13
|GBPUSD
|13
|USDCAD
|12
|AUDUSD
|10
|NZDCAD
|6
|NZDUSD
|6
|USDCHF
|4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|26
|AUDCAD
|21
|GBPUSD
|85
|USDCAD
|12
|AUDUSD
|29
|NZDCAD
|23
|NZDUSD
|9
|USDCHF
|5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.7K
|AUDCAD
|3.2K
|GBPUSD
|7.2K
|USDCAD
|2K
|AUDUSD
|2.6K
|NZDCAD
|3.1K
|NZDUSD
|771
|USDCHF
|921
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +25.52 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +47.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.24 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
FXCC1-Live
|0.00 × 195
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 20
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
MYFX-US07-Live
|0.00 × 21
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 3
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
JPMarkets-Real
|0.00 × 1
XIGLimited-Live
|0.00 × 38
PFD-Real
|0.00 × 1
XMGlobal-Real 13
|0.00 × 1
SVSMarkets-Live
|0.00 × 1
TriumphFX-live
|0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
FPMarkets-Live3
|0.00 × 28
VARIANSE-Main
|0.00 × 8
360Capital-Real
|0.00 × 7
GKFX-Demo-2
|0.00 × 1
XM.COM-Real 13
|0.00 × 18
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
|0.00 × 56
ExnessUK-Real10
|0.00 × 1
FTMBrokersLLC-Real
|0.00 × 81
Osprey-Live
|0.00 × 12
EuropeFXAU-Live3
|0.00 × 4
EuropeFX1-Live
|0.00 × 98
