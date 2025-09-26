- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
453
盈利交易:
316 (69.75%)
亏损交易:
137 (30.24%)
最好交易:
47.73 USD
最差交易:
-46.79 USD
毛利:
2 049.16 USD (181 684 pips)
毛利亏损:
-1 032.56 USD (91 913 pips)
最大连续赢利:
14 (66.58 USD)
最大连续盈利:
75.25 USD (6)
夏普比率:
0.25
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
6.78%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
15 天
采收率:
20.55
长期交易:
159 (35.10%)
短期交易:
294 (64.90%)
利润因子:
1.98
预期回报:
2.24 USD
平均利润:
6.48 USD
平均损失:
-7.54 USD
最大连续失误:
3 (-29.37 USD)
最大连续亏损:
-46.79 USD (1)
每月增长:
9.44%
年度预测:
114.55%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
49.46 USD (3.01%)
相对跌幅:
结余:
2.94% (46.79 USD)
净值:
29.54% (453.95 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|90
|AUDUSD
|76
|NZDUSD
|71
|AUDCAD
|55
|GBPUSD
|50
|USDCAD
|46
|USDCHF
|37
|EURUSD
|28
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD
|116
|AUDUSD
|209
|NZDUSD
|166
|AUDCAD
|112
|GBPUSD
|216
|USDCAD
|74
|USDCHF
|70
|EURUSD
|53
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD
|14K
|AUDUSD
|14K
|NZDUSD
|16K
|AUDCAD
|10K
|GBPUSD
|18K
|USDCAD
|14K
|USDCHF
|9.5K
|EURUSD
|6.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +47.73 USD
最差交易: -47 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +66.58 USD
最大连续亏损: -29.37 USD
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|
USGVU-Live-Europe
|0.00 × 1
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 21
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 3
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Real
|0.00 × 1
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 20
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
XMGlobal-Real 13
|0.00 × 1
|
SVSMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TriumphFX-live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 28
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 8
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
XIGLimited-Live
|0.00 × 38
|
ECM-Live
|0.00 × 1
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
|0.00 × 56
|
ExnessUK-Real10
|0.00 × 1
|
FTMBrokersLLC-Real
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EuropeFXAU-Live3
|0.00 × 4
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EuropeFX1-Live
|0.00 × 98
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
102%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
53
100%
453
69%
100%
1.98
2.24
USD
USD
30%
1:500