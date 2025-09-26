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Sugianto

Dunia Maya MT4

Sugianto
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4.1 (125)
My product recommendation :
1. Neo Gold, trades gold, no grid, no martingale, tight stoploss.
2. Super Gold Trend, which has a revenge system; every time a loss occurs, it opens an order with a larger lot size.
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交易:
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盈利交易:
316 (69.75%)
亏损交易:
137 (30.24%)
最好交易:
47.73 USD
最差交易:
-46.79 USD
毛利:
2 049.16 USD (181 684 pips)
毛利亏损:
-1 032.56 USD (91 913 pips)
最大连续赢利:
14 (66.58 USD)
最大连续盈利:
75.25 USD (6)
夏普比率:
0.25
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
6.78%
最近交易:
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每周交易:
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平均持有时间:
15 天
采收率:
20.55
长期交易:
159 (35.10%)
短期交易:
294 (64.90%)
利润因子:
1.98
预期回报:
2.24 USD
平均利润:
6.48 USD
平均损失:
-7.54 USD
最大连续失误:
3 (-29.37 USD)
最大连续亏损:
-46.79 USD (1)
每月增长:
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年度预测:
114.55%
算法交易:
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结余跌幅:
绝对:
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最大值:
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相对跌幅:
结余:
2.94% (46.79 USD)
净值:
29.54% (453.95 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCAD 90
AUDUSD 76
NZDUSD 71
AUDCAD 55
GBPUSD 50
USDCAD 46
USDCHF 37
EURUSD 28
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCAD 116
AUDUSD 209
NZDUSD 166
AUDCAD 112
GBPUSD 216
USDCAD 74
USDCHF 70
EURUSD 53
200 400 600
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交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCAD 14K
AUDUSD 14K
NZDUSD 16K
AUDCAD 10K
GBPUSD 18K
USDCAD 14K
USDCHF 9.5K
EURUSD 6.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
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PFD-Real
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2025.10.14 15:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.26 01:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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