- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
85
Profit Trade:
57 (67.05%)
Loss Trade:
28 (32.94%)
Best Trade:
25.52 USD
Worst Trade:
-10.59 USD
Profitto lordo:
314.13 USD (30 361 pips)
Perdita lorda:
-104.38 USD (9 449 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (47.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.34 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.76%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
19.81
Long Trade:
12 (14.12%)
Short Trade:
73 (85.88%)
Fattore di profitto:
3.01
Profitto previsto:
2.47 USD
Profitto medio:
5.51 USD
Perdita media:
-3.73 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-8.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.59 USD (1)
Crescita mensile:
17.94%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
10.59 USD (0.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.95% (9.62 USD)
Per equità:
2.54% (30.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|21
|AUDCAD
|13
|GBPUSD
|13
|USDCAD
|12
|AUDUSD
|10
|NZDCAD
|6
|NZDUSD
|6
|USDCHF
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|26
|AUDCAD
|21
|GBPUSD
|85
|USDCAD
|12
|AUDUSD
|29
|NZDCAD
|23
|NZDUSD
|9
|USDCHF
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.7K
|AUDCAD
|3.2K
|GBPUSD
|7.2K
|USDCAD
|2K
|AUDUSD
|2.6K
|NZDCAD
|3.1K
|NZDUSD
|771
|USDCHF
|921
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.52 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +47.34 USD
Massima perdita consecutiva: -8.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXCC1-Live
|0.00 × 195
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 20
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 21
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 3
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Real
|0.00 × 1
|
XIGLimited-Live
|0.00 × 38
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 13
|0.00 × 1
|
SVSMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TriumphFX-live
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 28
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 8
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
GKFX-Demo-2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 13
|0.00 × 18
|
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
|0.00 × 56
|
ExnessUK-Real10
|0.00 × 1
|
FTMBrokersLLC-Real
|0.00 × 81
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
EuropeFXAU-Live3
|0.00 × 4
|
EuropeFX1-Live
|0.00 × 98
