SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Dunia Maya
Sugianto

Dunia Maya

Sugianto
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 21%
Weltrade-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
85
Profit Trade:
57 (67.05%)
Loss Trade:
28 (32.94%)
Best Trade:
25.52 USD
Worst Trade:
-10.59 USD
Profitto lordo:
314.13 USD (30 361 pips)
Perdita lorda:
-104.38 USD (9 449 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (47.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.34 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.76%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
19.81
Long Trade:
12 (14.12%)
Short Trade:
73 (85.88%)
Fattore di profitto:
3.01
Profitto previsto:
2.47 USD
Profitto medio:
5.51 USD
Perdita media:
-3.73 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-8.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.59 USD (1)
Crescita mensile:
17.94%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
10.59 USD (0.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.95% (9.62 USD)
Per equità:
2.54% (30.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 21
AUDCAD 13
GBPUSD 13
USDCAD 12
AUDUSD 10
NZDCAD 6
NZDUSD 6
USDCHF 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 26
AUDCAD 21
GBPUSD 85
USDCAD 12
AUDUSD 29
NZDCAD 23
NZDUSD 9
USDCHF 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2.7K
AUDCAD 3.2K
GBPUSD 7.2K
USDCAD 2K
AUDUSD 2.6K
NZDCAD 3.1K
NZDUSD 771
USDCHF 921
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.52 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +47.34 USD
Massima perdita consecutiva: -8.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXCC1-Live
0.00 × 195
FXDD-MT4 Live Server 3
0.00 × 20
MPlusGlobal-LiveUK
0.00 × 13
MYFX-US07-Live
0.00 × 21
TegasFX-Live-UK
0.00 × 3
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
JPMarkets-Real
0.00 × 1
XIGLimited-Live
0.00 × 38
PFD-Real
0.00 × 1
XMGlobal-Real 13
0.00 × 1
SVSMarkets-Live
0.00 × 1
TriumphFX-live
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 9
VantageInternational-Live 12
0.00 × 25
FPMarkets-Live3
0.00 × 28
VARIANSE-Main
0.00 × 8
360Capital-Real
0.00 × 7
GKFX-Demo-2
0.00 × 1
XM.COM-Real 13
0.00 × 18
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
0.00 × 56
ExnessUK-Real10
0.00 × 1
FTMBrokersLLC-Real
0.00 × 81
Osprey-Live
0.00 × 12
EuropeFXAU-Live3
0.00 × 4
EuropeFX1-Live
0.00 × 98
1016 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.26 01:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Dunia Maya
30USD al mese
21%
0
0
USD
1.2K
USD
8
100%
85
67%
100%
3.00
2.47
USD
3%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.