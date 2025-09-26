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Сигналы / MetaTrader 4 / Dunia Maya MT4
Sugianto

Dunia Maya MT4

Sugianto
Sugianto

Sugianto

4.1 (125)
My product recommendation :
1. Neo Gold, trades gold, no grid, no martingale, tight stoploss.
2. Super Gold Trend, which has a revenge system; every time a loss occurs, it opens an order with a larger lot size.
30 продуктов 14 сигналов 8 тем 128 комментариев
0 отзывов
Надежность
53 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 102%
Weltrade-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
453
Прибыльных трейдов:
316 (69.75%)
Убыточных трейдов:
137 (30.24%)
Лучший трейд:
47.73 USD
Худший трейд:
-46.79 USD
Общая прибыль:
2 049.16 USD (181 684 pips)
Общий убыток:
-1 032.56 USD (91 913 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (66.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
75.25 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.78%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
15 дней
Фактор восстановления:
20.55
Длинных трейдов:
159 (35.10%)
Коротких трейдов:
294 (64.90%)
Профит фактор:
1.98
Мат. ожидание:
2.24 USD
Средняя прибыль:
6.48 USD
Средний убыток:
-7.54 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-29.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-46.79 USD (1)
Прирост в месяц:
9.44%
Годовой прогноз:
114.55%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
49.46 USD (3.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.94% (46.79 USD)
По эквити:
29.54% (453.95 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 90
AUDUSD 76
NZDUSD 71
AUDCAD 55
GBPUSD 50
USDCAD 46
USDCHF 37
EURUSD 28
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 116
AUDUSD 209
NZDUSD 166
AUDCAD 112
GBPUSD 216
USDCAD 74
USDCHF 70
EURUSD 53
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 14K
AUDUSD 14K
NZDUSD 16K
AUDCAD 10K
GBPUSD 18K
USDCAD 14K
USDCHF 9.5K
EURUSD 6.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +47.73 USD
Худший трейд: -47 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +66.58 USD
Макс. убыток в серии: -29.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

USGVU-Live-Europe
0.00 × 1
MPlusGlobal-LiveUK
0.00 × 13
MYFX-US07-Live
0.00 × 21
TegasFX-Live-UK
0.00 × 3
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
JPMarkets-Real
0.00 × 1
PFD-Real
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 3
0.00 × 20
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 9
XMGlobal-Real 13
0.00 × 1
SVSMarkets-Live
0.00 × 1
TriumphFX-live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 25
FPMarkets-Live3
0.00 × 28
360Capital-Real
0.00 × 7
VARIANSE-Main
0.00 × 8
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
XIGLimited-Live
0.00 × 38
ECM-Live
0.00 × 1
IVMarkets-Live
0.00 × 10
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
0.00 × 56
ExnessUK-Real10
0.00 × 1
FTMBrokersLLC-Real
0.00 × 81
EuropeFXAU-Live3
0.00 × 4
EuropeFX1-Live
0.00 × 98
еще 1019...
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Нет отзывов
2025.10.14 15:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.26 01:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Dunia Maya MT4
30 USD в месяц
102%
0
0
USD
2K
USD
53
100%
453
69%
100%
1.98
2.24
USD
30%
1:500
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