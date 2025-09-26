- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
453
Прибыльных трейдов:
316 (69.75%)
Убыточных трейдов:
137 (30.24%)
Лучший трейд:
47.73 USD
Худший трейд:
-46.79 USD
Общая прибыль:
2 049.16 USD (181 684 pips)
Общий убыток:
-1 032.56 USD (91 913 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (66.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
75.25 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.78%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
15 дней
Фактор восстановления:
20.55
Длинных трейдов:
159 (35.10%)
Коротких трейдов:
294 (64.90%)
Профит фактор:
1.98
Мат. ожидание:
2.24 USD
Средняя прибыль:
6.48 USD
Средний убыток:
-7.54 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-29.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-46.79 USD (1)
Прирост в месяц:
9.44%
Годовой прогноз:
114.55%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
49.46 USD (3.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.94% (46.79 USD)
По эквити:
29.54% (453.95 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|90
|AUDUSD
|76
|NZDUSD
|71
|AUDCAD
|55
|GBPUSD
|50
|USDCAD
|46
|USDCHF
|37
|EURUSD
|28
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|116
|AUDUSD
|209
|NZDUSD
|166
|AUDCAD
|112
|GBPUSD
|216
|USDCAD
|74
|USDCHF
|70
|EURUSD
|53
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|14K
|AUDUSD
|14K
|NZDUSD
|16K
|AUDCAD
|10K
|GBPUSD
|18K
|USDCAD
|14K
|USDCHF
|9.5K
|EURUSD
|6.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +47.73 USD
Худший трейд: -47 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +66.58 USD
Макс. убыток в серии: -29.37 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
USGVU-Live-Europe
|0.00 × 1
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 21
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 3
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Real
|0.00 × 1
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 20
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
XMGlobal-Real 13
|0.00 × 1
|
SVSMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TriumphFX-live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 28
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 8
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
XIGLimited-Live
|0.00 × 38
|
ECM-Live
|0.00 × 1
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
|0.00 × 56
|
ExnessUK-Real10
|0.00 × 1
|
FTMBrokersLLC-Real
|0.00 × 81
|
EuropeFXAU-Live3
|0.00 × 4
|
EuropeFX1-Live
|0.00 × 98
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
102%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
53
100%
453
69%
100%
1.98
2.24
USD
USD
30%
1:500