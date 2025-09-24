- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
46
Kârla kapanan işlemler:
15 (32.60%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (67.39%)
En iyi işlem:
31.50 USD
En kötü işlem:
-235.20 USD
Brüt kâr:
234.77 USD (14 617 pips)
Brüt zarar:
-662.90 USD (15 750 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (62.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
62.39 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
1.77%
Maks. mevduat yükü:
0.79%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.88
Alış işlemleri:
23 (50.00%)
Satış işlemleri:
23 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.35
Beklenen getiri:
-9.31 USD
Ortalama kâr:
15.65 USD
Ortalama zarar:
-21.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-85.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-465.20 USD (4)
Aylık büyüme:
-40.64%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
428.13 USD
Maksimum:
488.42 USD (135.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.12% (99.57 USD)
Varlığa göre:
0.11% (0.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-428
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-1.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +31.50 USD
En kötü işlem: -235 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +62.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -85.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 3000 USD
-51%
0
0
USD
USD
633
USD
USD
11
0%
46
32%
2%
0.35
-9.31
USD
USD
80%
1:200