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Kevin Novaldi

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114 (61.96%)
最好交易:
160.62 USD
最差交易:
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毛利:
4 010.20 USD (226 171 pips)
毛利亏损:
-4 287.93 USD (210 148 pips)
最大连续赢利:
4 (402.96 USD)
最大连续盈利:
402.96 USD (4)
夏普比率:
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交易活动:
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最大入金加载:
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最近交易:
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每周交易:
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8 小时
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长期交易:
93 (50.54%)
短期交易:
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利润因子:
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预期回报:
-1.51 USD
平均利润:
57.29 USD
平均损失:
-37.61 USD
最大连续失误:
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最大连续亏损:
-628.00 USD (6)
每月增长:
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年度预测:
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算法交易:
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结余跌幅:
绝对:
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最大值:
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相对跌幅:
结余:
95.17% (1 039.51 USD)
净值:
28.79% (125.05 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 183
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -286
GBPJPY 8
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 16K
GBPJPY 329
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
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最好交易: +160.62 USD
最差交易: -235 USD
最大连续赢利: 4
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Hadwins-Global Trader
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2026.07.13 08:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.02 12:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.03 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.03 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.28 12:13
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.05.28 11:13
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.05.27 15:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.27 14:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.22 17:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.05.22 16:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.05.20 03:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.20 03:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.20 02:22
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2026.05.20 02:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.13 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.10 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.09 17:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.04 14:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.03 16:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.02 07:21
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USD
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38%
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USD
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