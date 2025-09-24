- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
184
盈利交易:
70 (38.04%)
亏损交易:
114 (61.96%)
最好交易:
160.62 USD
最差交易:
-235.20 USD
毛利:
4 010.20 USD (226 171 pips)
毛利亏损:
-4 287.93 USD (210 148 pips)
最大连续赢利:
4 (402.96 USD)
最大连续盈利:
402.96 USD (4)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
15.20%
最大入金加载:
24.89%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
8 小时
采收率:
-0.27
长期交易:
93 (50.54%)
短期交易:
91 (49.46%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-1.51 USD
平均利润:
57.29 USD
平均损失:
-37.61 USD
最大连续失误:
13 (-85.45 USD)
最大连续亏损:
-628.00 USD (6)
每月增长:
-4.18%
年度预测:
-50.70%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
979.22 USD
最大值:
1 039.51 USD (288.52%)
相对跌幅:
结余:
95.17% (1 039.51 USD)
净值:
28.79% (125.05 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|183
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-286
|GBPJPY
|8
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|16K
|GBPJPY
|329
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +160.62 USD
最差交易: -235 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +402.96 USD
最大连续亏损: -85.45 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 3
|
SFM-Demo
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月2000 USD
-62%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
57
0%
184
38%
15%
0.93
-1.51
USD
USD
95%
1:200