Kevin Novaldi

Kevin Novaldi

Kevin Novaldi
0 avis
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 3000 USD par mois
croissance depuis 2025 -51%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
46
Bénéfice trades:
15 (32.60%)
Perte trades:
31 (67.39%)
Meilleure transaction:
31.50 USD
Pire transaction:
-235.20 USD
Bénéfice brut:
234.77 USD (14 617 pips)
Perte brute:
-662.90 USD (15 750 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (62.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
62.39 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
0.65%
Charge de dépôt maximale:
0.79%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.88
Longs trades:
23 (50.00%)
Courts trades:
23 (50.00%)
Facteur de profit:
0.35
Rendement attendu:
-9.31 USD
Bénéfice moyen:
15.65 USD
Perte moyenne:
-21.38 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-85.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-465.20 USD (4)
Croissance mensuelle:
-40.64%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
428.13 USD
Maximal:
488.42 USD (135.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
80.12% (99.57 USD)
Par fonds propres:
0.11% (0.72 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 46
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -428
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -1.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +31.50 USD
Pire transaction: -235 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +62.39 USD
Perte consécutive maximale: -85.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real29
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
192 plus...
Aucun avis
2025.10.13 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 11:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 09:22
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Kevin Novaldi
3000 USD par mois
-51%
0
0
USD
633
USD
11
0%
46
32%
1%
0.35
-9.31
USD
80%
1:200
