- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
46
Profit Trade:
15 (32.60%)
Loss Trade:
31 (67.39%)
Best Trade:
31.50 USD
Worst Trade:
-235.20 USD
Profitto lordo:
234.77 USD (14 617 pips)
Perdita lorda:
-662.90 USD (15 750 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (62.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
62.39 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
0.65%
Massimo carico di deposito:
0.79%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.88
Long Trade:
23 (50.00%)
Short Trade:
23 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.35
Profitto previsto:
-9.31 USD
Profitto medio:
15.65 USD
Perdita media:
-21.38 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-85.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-465.20 USD (4)
Crescita mensile:
-40.64%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
428.13 USD
Massimale:
488.42 USD (135.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.12% (99.57 USD)
Per equità:
0.11% (0.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-428
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +31.50 USD
Worst Trade: -235 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +62.39 USD
Massima perdita consecutiva: -85.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
192 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
3000USD al mese
-51%
0
0
USD
USD
633
USD
USD
11
0%
46
32%
1%
0.35
-9.31
USD
USD
80%
1:200