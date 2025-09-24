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Сигналы / MetaTrader 4 / Kevin Novaldi
Kevin Novaldi

Kevin Novaldi

Kevin Novaldi
Kevin Novaldi

Kevin Novaldi

0 отзывов
57 недель
0 / 0 USD
Копировать за 2000 USD в месяц
прирост с 2025 -58%
MaxrichGroup-Real
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
182
Прибыльных трейдов:
70 (38.46%)
Убыточных трейдов:
112 (61.54%)
Лучший трейд:
160.62 USD
Худший трейд:
-235.20 USD
Общая прибыль:
4 010.20 USD (226 171 pips)
Общий убыток:
-4 093.77 USD (203 710 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (402.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
402.96 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
14.15%
Макс. загрузка депозита:
24.89%
Последний трейд:
53 минуты
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
-0.08
Длинных трейдов:
93 (51.10%)
Коротких трейдов:
89 (48.90%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.46 USD
Средняя прибыль:
57.29 USD
Средний убыток:
-36.55 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-85.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-628.00 USD (6)
Прирост в месяц:
5.70%
Годовой прогноз:
69.17%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
979.22 USD
Максимальная:
1 039.51 USD (288.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
95.17% (1 039.51 USD)
По эквити:
28.79% (125.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 181
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -91
GBPJPY 8
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 22K
GBPJPY 329
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +160.62 USD
Худший трейд: -235 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +402.96 USD
Макс. убыток в серии: -85.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXOpen-Real2
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 2
NAS-Real
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
SFM-Demo
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 4
FXNet-Real
0.00 × 1
Youtradefx-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 22
0.00 × 1
еще 267...
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Нет отзывов
2026.07.13 08:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.02 12:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.03 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.03 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.28 12:13
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.05.28 11:13
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.05.27 15:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.27 14:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.22 17:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.05.22 16:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.05.20 03:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.20 03:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.20 02:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.20 02:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.13 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.10 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.09 17:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.04 14:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.03 16:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.02 07:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Kevin Novaldi
2000 USD в месяц
-58%
0
0
USD
2.1K
USD
57
0%
182
38%
14%
0.97
-0.46
USD
95%
1:200
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