- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
182
Прибыльных трейдов:
70 (38.46%)
Убыточных трейдов:
112 (61.54%)
Лучший трейд:
160.62 USD
Худший трейд:
-235.20 USD
Общая прибыль:
4 010.20 USD (226 171 pips)
Общий убыток:
-4 093.77 USD (203 710 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (402.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
402.96 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
14.15%
Макс. загрузка депозита:
24.89%
Последний трейд:
53 минуты
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
-0.08
Длинных трейдов:
93 (51.10%)
Коротких трейдов:
89 (48.90%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.46 USD
Средняя прибыль:
57.29 USD
Средний убыток:
-36.55 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-85.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-628.00 USD (6)
Прирост в месяц:
5.70%
Годовой прогноз:
69.17%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
979.22 USD
Максимальная:
1 039.51 USD (288.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
95.17% (1 039.51 USD)
По эквити:
28.79% (125.05 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|181
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-91
|GBPJPY
|8
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|22K
|GBPJPY
|329
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +160.62 USD
Худший трейд: -235 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +402.96 USD
Макс. убыток в серии: -85.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
еще 267...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
2000 USD в месяц
-58%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
57
0%
182
38%
14%
0.97
-0.46
USD
USD
95%
1:200