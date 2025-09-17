- Büyüme
İşlemler:
398
Kârla kapanan işlemler:
317 (79.64%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (20.35%)
En iyi işlem:
5 920.00 JPY
En kötü işlem:
-1 835.00 JPY
Brüt kâr:
58 203.00 JPY (29 685 pips)
Brüt zarar:
-31 283.00 JPY (20 519 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (6 941.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
7 803.00 JPY (3)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.07%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
4.23
Alış işlemleri:
181 (45.48%)
Satış işlemleri:
217 (54.52%)
Kâr faktörü:
1.86
Beklenen getiri:
67.64 JPY
Ortalama kâr:
183.61 JPY
Ortalama zarar:
-386.21 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-6 368.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-6 368.00 JPY (6)
Aylık büyüme:
8.30%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
408.00 JPY
Maksimum:
6 368.00 JPY (6.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.00% (6 368.00 JPY)
Varlığa göre:
23.79% (25 239.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|275
|AUDCAD
|123
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|182
|AUDCAD
|54
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|5.1K
|AUDCAD
|4.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5 920.00 JPY
En kötü işlem: -1 835 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +6 941.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -6 368.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 52
|
PrimeXBroker-Live
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 10
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 139
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 59
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 30
|
AlfaForexRU-Real
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 3
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.04 × 55
|
Exness-MT5Real
|0.06 × 16
|
XMGlobal-MT5 2
|0.13 × 75
|
XMTrading-MT5 3
|0.21 × 70
|
Coinexx-Live
|0.29 × 14
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
27%
0
0
USD
USD
154K
JPY
JPY
10
99%
398
79%
100%
1.86
67.64
JPY
JPY
24%
1:400