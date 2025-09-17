SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Grid Pro
Miyu Yamauchi

Grid Pro

Miyu Yamauchi
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 27%
FxPro-MT5
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
398
Kârla kapanan işlemler:
317 (79.64%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (20.35%)
En iyi işlem:
5 920.00 JPY
En kötü işlem:
-1 835.00 JPY
Brüt kâr:
58 203.00 JPY (29 685 pips)
Brüt zarar:
-31 283.00 JPY (20 519 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (6 941.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
7 803.00 JPY (3)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.07%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
4.23
Alış işlemleri:
181 (45.48%)
Satış işlemleri:
217 (54.52%)
Kâr faktörü:
1.86
Beklenen getiri:
67.64 JPY
Ortalama kâr:
183.61 JPY
Ortalama zarar:
-386.21 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-6 368.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-6 368.00 JPY (6)
Aylık büyüme:
8.30%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
408.00 JPY
Maksimum:
6 368.00 JPY (6.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.00% (6 368.00 JPY)
Varlığa göre:
23.79% (25 239.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 275
AUDCAD 123
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 182
AUDCAD 54
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 5.1K
AUDCAD 4.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 920.00 JPY
En kötü işlem: -1 835 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +6 941.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -6 368.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 52
PrimeXBroker-Live
0.00 × 6
OctaFX-Real
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 14
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 10
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 139
RoboForex-ECN
0.00 × 59
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 30
AlfaForexRU-Real
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 3
FXFlatMT5-LiveServer
0.04 × 55
Exness-MT5Real
0.06 × 16
XMGlobal-MT5 2
0.13 × 75
XMTrading-MT5 3
0.21 × 70
Coinexx-Live
0.29 × 14
11 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.07 11:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
2025.10.20 13:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 12:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 15:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 03:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 02:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 01:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 07:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 15:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 14:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 13:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 20:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 19:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 11:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 10:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 09:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 09:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 08:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
