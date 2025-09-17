СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Grid Pro
Miyu Yamauchi

Grid Pro

Miyu Yamauchi
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 68%
FxPro-MT5
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
727
Прибыльных трейдов:
538 (74.00%)
Убыточных трейдов:
189 (26.00%)
Лучший трейд:
13 624.00 JPY
Худший трейд:
-9 150.00 JPY
Общая прибыль:
177 754.00 JPY (57 011 pips)
Общий убыток:
-100 551.00 JPY (38 032 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (6 941.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
13 624.00 JPY (1)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
98.95%
Макс. загрузка депозита:
181.05%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
59
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
5.28
Длинных трейдов:
340 (46.77%)
Коротких трейдов:
387 (53.23%)
Профит фактор:
1.77
Мат. ожидание:
106.19 JPY
Средняя прибыль:
330.40 JPY
Средний убыток:
-532.02 JPY
Макс. серия проигрышей:
6 (-12 075.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-12 075.00 JPY (6)
Прирост в месяц:
18.80%
Годовой прогноз:
228.11%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
408.00 JPY
Максимальная:
14 612.00 JPY (8.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.00% (14 612.00 JPY)
По эквити:
83.39% (166 410.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 383
AUDCAD 228
USDJPY 63
GBPJPY 45
GBPCHF 2
EURAUD 2
EURCAD 2
EURGBP 1
EURNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 277
AUDCAD 201
USDJPY 75
GBPJPY 116
GBPCHF 3
EURAUD 2
EURCAD 1
EURGBP 0
EURNZD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 8.5K
AUDCAD 6.8K
USDJPY 1.7K
GBPJPY 1.6K
GBPCHF 154
EURAUD 64
EURCAD -48
EURGBP 25
EURNZD 217
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13 624.00 JPY
Худший трейд: -9 150 JPY
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +6 941.00 JPY
Макс. убыток в серии: -12 075.00 JPY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 52
PrimeXBroker-Live
0.00 × 6
OctaFX-Real
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 14
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 10
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 176
RoboForex-ECN
0.00 × 112
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 22
AlfaForexRU-Real
0.00 × 10
FXFlatMT5-LiveServer
0.04 × 55
ICMarkets-MT5
0.05 × 64
XMGlobal-MT5 2
0.13 × 75
XMTrading-MT5 3
0.21 × 70
FxPro-MT5 Live03
0.27 × 26
FBS-Real
0.29 × 7
еще 15...
Нет отзывов
2025.12.24 22:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 05:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 22:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 16:29
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 10:23
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 15:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 11:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
2025.10.20 13:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 12:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 15:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
