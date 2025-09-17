- Прирост
Всего трейдов:
727
Прибыльных трейдов:
538 (74.00%)
Убыточных трейдов:
189 (26.00%)
Лучший трейд:
13 624.00 JPY
Худший трейд:
-9 150.00 JPY
Общая прибыль:
177 754.00 JPY (57 011 pips)
Общий убыток:
-100 551.00 JPY (38 032 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (6 941.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
13 624.00 JPY (1)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
98.95%
Макс. загрузка депозита:
181.05%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
59
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
5.28
Длинных трейдов:
340 (46.77%)
Коротких трейдов:
387 (53.23%)
Профит фактор:
1.77
Мат. ожидание:
106.19 JPY
Средняя прибыль:
330.40 JPY
Средний убыток:
-532.02 JPY
Макс. серия проигрышей:
6 (-12 075.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-12 075.00 JPY (6)
Прирост в месяц:
18.80%
Годовой прогноз:
228.11%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
408.00 JPY
Максимальная:
14 612.00 JPY (8.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.00% (14 612.00 JPY)
По эквити:
83.39% (166 410.00 JPY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|383
|AUDCAD
|228
|USDJPY
|63
|GBPJPY
|45
|GBPCHF
|2
|EURAUD
|2
|EURCAD
|2
|EURGBP
|1
|EURNZD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|277
|AUDCAD
|201
|USDJPY
|75
|GBPJPY
|116
|GBPCHF
|3
|EURAUD
|2
|EURCAD
|1
|EURGBP
|0
|EURNZD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|8.5K
|AUDCAD
|6.8K
|USDJPY
|1.7K
|GBPJPY
|1.6K
|GBPCHF
|154
|EURAUD
|64
|EURCAD
|-48
|EURGBP
|25
|EURNZD
|217
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13 624.00 JPY
Худший трейд: -9 150 JPY
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +6 941.00 JPY
Макс. убыток в серии: -12 075.00 JPY
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 52
|
PrimeXBroker-Live
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 10
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 176
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 112
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 22
|
AlfaForexRU-Real
|0.00 × 10
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.04 × 55
|
ICMarkets-MT5
|0.05 × 64
|
XMGlobal-MT5 2
|0.13 × 75
|
XMTrading-MT5 3
|0.21 × 70
|
FxPro-MT5 Live03
|0.27 × 26
|
FBS-Real
|0.29 × 7
