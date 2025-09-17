SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Grid Pro
Miyu Yamauchi

Grid Pro

Miyu Yamauchi
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 27%
FxPro-MT5
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
398
Profit Trade:
317 (79.64%)
Loss Trade:
81 (20.35%)
Best Trade:
5 920.00 JPY
Worst Trade:
-1 835.00 JPY
Profitto lordo:
58 203.00 JPY (29 685 pips)
Perdita lorda:
-31 283.00 JPY (20 519 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (6 941.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
7 803.00 JPY (3)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.07%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
4.23
Long Trade:
181 (45.48%)
Short Trade:
217 (54.52%)
Fattore di profitto:
1.86
Profitto previsto:
67.64 JPY
Profitto medio:
183.61 JPY
Perdita media:
-386.21 JPY
Massime perdite consecutive:
6 (-6 368.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-6 368.00 JPY (6)
Crescita mensile:
8.30%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
408.00 JPY
Massimale:
6 368.00 JPY (6.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.00% (6 368.00 JPY)
Per equità:
23.79% (25 239.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 275
AUDCAD 123
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 182
AUDCAD 54
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 5.1K
AUDCAD 4.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 920.00 JPY
Worst Trade: -1 835 JPY
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +6 941.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -6 368.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 52
PrimeXBroker-Live
0.00 × 6
OctaFX-Real
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 14
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 10
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 139
RoboForex-ECN
0.00 × 59
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 30
AlfaForexRU-Real
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 3
FXFlatMT5-LiveServer
0.04 × 55
Exness-MT5Real
0.06 × 16
XMGlobal-MT5 2
0.13 × 75
XMTrading-MT5 3
0.21 × 70
Coinexx-Live
0.29 × 14
11 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.07 11:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
2025.10.20 13:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 12:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 15:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 03:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 02:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 01:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 07:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 15:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 14:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 13:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 20:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 19:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 11:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 10:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 09:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 09:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 08:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Grid Pro
30USD al mese
27%
0
0
USD
154K
JPY
10
99%
398
79%
100%
1.86
67.64
JPY
24%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.