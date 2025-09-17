- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
398
Profit Trade:
317 (79.64%)
Loss Trade:
81 (20.35%)
Best Trade:
5 920.00 JPY
Worst Trade:
-1 835.00 JPY
Profitto lordo:
58 203.00 JPY (29 685 pips)
Perdita lorda:
-31 283.00 JPY (20 519 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (6 941.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
7 803.00 JPY (3)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.07%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
4.23
Long Trade:
181 (45.48%)
Short Trade:
217 (54.52%)
Fattore di profitto:
1.86
Profitto previsto:
67.64 JPY
Profitto medio:
183.61 JPY
Perdita media:
-386.21 JPY
Massime perdite consecutive:
6 (-6 368.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-6 368.00 JPY (6)
Crescita mensile:
8.30%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
408.00 JPY
Massimale:
6 368.00 JPY (6.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.00% (6 368.00 JPY)
Per equità:
23.79% (25 239.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|275
|AUDCAD
|123
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|182
|AUDCAD
|54
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|5.1K
|AUDCAD
|4.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5 920.00 JPY
Worst Trade: -1 835 JPY
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +6 941.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -6 368.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 52
|
PrimeXBroker-Live
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 10
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 139
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 59
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 30
|
AlfaForexRU-Real
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 3
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.04 × 55
|
Exness-MT5Real
|0.06 × 16
|
XMGlobal-MT5 2
|0.13 × 75
|
XMTrading-MT5 3
|0.21 × 70
|
Coinexx-Live
|0.29 × 14
