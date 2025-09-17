- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
727
盈利交易:
538 (74.00%)
亏损交易:
189 (26.00%)
最好交易:
13 624.00 JPY
最差交易:
-9 150.00 JPY
毛利:
177 754.00 JPY (57 011 pips)
毛利亏损:
-100 551.00 JPY (38 032 pips)
最大连续赢利:
18 (6 941.00 JPY)
最大连续盈利:
13 624.00 JPY (1)
夏普比率:
0.12
交易活动:
98.95%
最大入金加载:
181.05%
最近交易:
56 几分钟前
每周交易:
42
平均持有时间:
21 小时
采收率:
5.28
长期交易:
340 (46.77%)
短期交易:
387 (53.23%)
利润因子:
1.77
预期回报:
106.19 JPY
平均利润:
330.40 JPY
平均损失:
-532.02 JPY
最大连续失误:
6 (-12 075.00 JPY)
最大连续亏损:
-12 075.00 JPY (6)
每月增长:
15.67%
年度预测:
190.08%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
408.00 JPY
最大值:
14 612.00 JPY (8.03%)
相对跌幅:
结余:
7.00% (14 612.00 JPY)
净值:
83.39% (166 410.00 JPY)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|383
|AUDCAD
|228
|USDJPY
|63
|GBPJPY
|45
|GBPCHF
|2
|EURAUD
|2
|EURCAD
|2
|EURGBP
|1
|EURNZD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|277
|AUDCAD
|201
|USDJPY
|75
|GBPJPY
|116
|GBPCHF
|3
|EURAUD
|2
|EURCAD
|1
|EURGBP
|0
|EURNZD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|8.5K
|AUDCAD
|6.8K
|USDJPY
|1.7K
|GBPJPY
|1.6K
|GBPCHF
|154
|EURAUD
|64
|EURCAD
|-48
|EURGBP
|25
|EURNZD
|217
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13 624.00 JPY
最差交易: -9 150 JPY
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +6 941.00 JPY
最大连续亏损: -12 075.00 JPY
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FxPro-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 52
|
PrimeXBroker-Live
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 10
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 176
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 112
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 22
|
AlfaForexRU-Real
|0.00 × 10
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.04 × 55
|
ICMarkets-MT5
|0.05 × 64
|
XMGlobal-MT5 2
|0.13 × 75
|
XMTrading-MT5 3
|0.21 × 70
|
FxPro-MT5 Live03
|0.27 × 26
|
FBS-Real
|0.29 × 7
没有评论