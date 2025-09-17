信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Grid Pro
Miyu Yamauchi

Grid Pro

Miyu Yamauchi
0条评论
可靠性
17
0 / 0 USD
增长自 2025 68%
FxPro-MT5
1:400
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
727
盈利交易:
538 (74.00%)
亏损交易:
189 (26.00%)
最好交易:
13 624.00 JPY
最差交易:
-9 150.00 JPY
毛利:
177 754.00 JPY (57 011 pips)
毛利亏损:
-100 551.00 JPY (38 032 pips)
最大连续赢利:
18 (6 941.00 JPY)
最大连续盈利:
13 624.00 JPY (1)
夏普比率:
0.12
交易活动:
98.95%
最大入金加载:
181.05%
最近交易:
56 几分钟前
每周交易:
42
平均持有时间:
21 小时
采收率:
5.28
长期交易:
340 (46.77%)
短期交易:
387 (53.23%)
利润因子:
1.77
预期回报:
106.19 JPY
平均利润:
330.40 JPY
平均损失:
-532.02 JPY
最大连续失误:
6 (-12 075.00 JPY)
最大连续亏损:
-12 075.00 JPY (6)
每月增长:
15.67%
年度预测:
190.08%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
408.00 JPY
最大值:
14 612.00 JPY (8.03%)
相对跌幅:
结余:
7.00% (14 612.00 JPY)
净值:
83.39% (166 410.00 JPY)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 383
AUDCAD 228
USDJPY 63
GBPJPY 45
GBPCHF 2
EURAUD 2
EURCAD 2
EURGBP 1
EURNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 277
AUDCAD 201
USDJPY 75
GBPJPY 116
GBPCHF 3
EURAUD 2
EURCAD 1
EURGBP 0
EURNZD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 8.5K
AUDCAD 6.8K
USDJPY 1.7K
GBPJPY 1.6K
GBPCHF 154
EURAUD 64
EURCAD -48
EURGBP 25
EURNZD 217
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +13 624.00 JPY
最差交易: -9 150 JPY
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +6 941.00 JPY
最大连续亏损: -12 075.00 JPY

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FxPro-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ForexTime-MT5
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 52
PrimeXBroker-Live
0.00 × 6
OctaFX-Real
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 14
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 10
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 176
RoboForex-ECN
0.00 × 112
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 22
AlfaForexRU-Real
0.00 × 10
FXFlatMT5-LiveServer
0.04 × 55
ICMarkets-MT5
0.05 × 64
XMGlobal-MT5 2
0.13 × 75
XMTrading-MT5 3
0.21 × 70
FxPro-MT5 Live03
0.27 × 26
FBS-Real
0.29 × 7
15 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.24 22:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 05:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 22:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 16:29
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 10:23
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 15:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 11:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
2025.10.20 13:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 12:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 15:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册