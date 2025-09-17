SignauxSections
Grid Pro
Miyu Yamauchi

Grid Pro

Miyu Yamauchi
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 27%
FxPro-MT5
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
398
Bénéfice trades:
317 (79.64%)
Perte trades:
81 (20.35%)
Meilleure transaction:
5 920.00 JPY
Pire transaction:
-1 835.00 JPY
Bénéfice brut:
58 203.00 JPY (29 685 pips)
Perte brute:
-31 283.00 JPY (20 519 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (6 941.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
7 803.00 JPY (3)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.07%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
4.23
Longs trades:
181 (45.48%)
Courts trades:
217 (54.52%)
Facteur de profit:
1.86
Rendement attendu:
67.64 JPY
Bénéfice moyen:
183.61 JPY
Perte moyenne:
-386.21 JPY
Pertes consécutives maximales:
6 (-6 368.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-6 368.00 JPY (6)
Croissance mensuelle:
8.30%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
408.00 JPY
Maximal:
6 368.00 JPY (6.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.00% (6 368.00 JPY)
Par fonds propres:
23.79% (25 239.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 275
AUDCAD 123
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 182
AUDCAD 54
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 5.1K
AUDCAD 4.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 920.00 JPY
Pire transaction: -1 835 JPY
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +6 941.00 JPY
Perte consécutive maximale: -6 368.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 52
PrimeXBroker-Live
0.00 × 6
OctaFX-Real
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 14
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 10
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 139
RoboForex-ECN
0.00 × 59
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 30
AlfaForexRU-Real
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 3
FXFlatMT5-LiveServer
0.04 × 55
Exness-MT5Real
0.06 × 16
XMGlobal-MT5 2
0.13 × 75
XMTrading-MT5 3
0.21 × 70
Coinexx-Live
0.29 × 14
11 plus...
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Grid Pro
30 USD par mois
27%
0
0
USD
154K
JPY
10
99%
398
79%
100%
1.86
67.64
JPY
24%
1:400
Copier

