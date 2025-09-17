- Incremento
Total de Trades:
732
Transacciones Rentables:
541 (73.90%)
Transacciones Irrentables:
191 (26.09%)
Mejor transacción:
13 624.00 JPY
Peor transacción:
-9 150.00 JPY
Beneficio Bruto:
178 186.00 JPY (57 295 pips)
Pérdidas Brutas:
-100 725.00 JPY (38 138 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (6 941.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
13 624.00 JPY (1)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
98.95%
Carga máxima del depósito:
229.73%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
37
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
5.30
Transacciones Largas:
340 (46.45%)
Transacciones Cortas:
392 (53.55%)
Factor de Beneficio:
1.77
Beneficio Esperado:
105.82 JPY
Beneficio medio:
329.36 JPY
Pérdidas medias:
-527.36 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-12 075.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-12 075.00 JPY (6)
Crecimiento al mes:
15.05%
Pronóstico anual:
182.59%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
408.00 JPY
Máxima:
14 612.00 JPY (8.03%)
Reducción relativa:
De balance:
7.00% (14 612.00 JPY)
De fondos:
87.66% (179 111.00 JPY)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|386
|AUDCAD
|230
|USDJPY
|63
|GBPJPY
|45
|GBPCHF
|2
|EURAUD
|2
|EURCAD
|2
|EURGBP
|1
|EURNZD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|279
|AUDCAD
|200
|USDJPY
|75
|GBPJPY
|116
|GBPCHF
|3
|EURAUD
|2
|EURCAD
|1
|EURGBP
|0
|EURNZD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|8.6K
|AUDCAD
|6.8K
|USDJPY
|1.7K
|GBPJPY
|1.6K
|GBPCHF
|154
|EURAUD
|64
|EURCAD
|-48
|EURGBP
|25
|EURNZD
|217
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FxPro-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 52
|
PrimeXBroker-Live
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 10
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 176
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 112
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 22
|
AlfaForexRU-Real
|0.00 × 10
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.04 × 55
|
ICMarkets-MT5
|0.05 × 64
|
XMGlobal-MT5 2
|0.13 × 75
|
XMTrading-MT5 3
|0.21 × 70
|
FxPro-MT5 Live03
|0.27 × 26
|
FBS-Real
|0.29 × 7
otros 15...
