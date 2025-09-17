SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Grid Pro
Miyu Yamauchi

Grid Pro

Miyu Yamauchi
0 comentarios
Fiabilidad
17 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 69%
FxPro-MT5
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
732
Transacciones Rentables:
541 (73.90%)
Transacciones Irrentables:
191 (26.09%)
Mejor transacción:
13 624.00 JPY
Peor transacción:
-9 150.00 JPY
Beneficio Bruto:
178 186.00 JPY (57 295 pips)
Pérdidas Brutas:
-100 725.00 JPY (38 138 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (6 941.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
13 624.00 JPY (1)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
98.95%
Carga máxima del depósito:
229.73%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
37
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
5.30
Transacciones Largas:
340 (46.45%)
Transacciones Cortas:
392 (53.55%)
Factor de Beneficio:
1.77
Beneficio Esperado:
105.82 JPY
Beneficio medio:
329.36 JPY
Pérdidas medias:
-527.36 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-12 075.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-12 075.00 JPY (6)
Crecimiento al mes:
15.05%
Pronóstico anual:
182.59%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
408.00 JPY
Máxima:
14 612.00 JPY (8.03%)
Reducción relativa:
De balance:
7.00% (14 612.00 JPY)
De fondos:
87.66% (179 111.00 JPY)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 386
AUDCAD 230
USDJPY 63
GBPJPY 45
GBPCHF 2
EURAUD 2
EURCAD 2
EURGBP 1
EURNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 279
AUDCAD 200
USDJPY 75
GBPJPY 116
GBPCHF 3
EURAUD 2
EURCAD 1
EURGBP 0
EURNZD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 8.6K
AUDCAD 6.8K
USDJPY 1.7K
GBPJPY 1.6K
GBPCHF 154
EURAUD 64
EURCAD -48
EURGBP 25
EURNZD 217
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +13 624.00 JPY
Peor transacción: -9 150 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +6 941.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -12 075.00 JPY

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FxPro-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 52
PrimeXBroker-Live
0.00 × 6
OctaFX-Real
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 14
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 10
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 176
RoboForex-ECN
0.00 × 112
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 22
AlfaForexRU-Real
0.00 × 10
FXFlatMT5-LiveServer
0.04 × 55
ICMarkets-MT5
0.05 × 64
XMGlobal-MT5 2
0.13 × 75
XMTrading-MT5 3
0.21 × 70
FxPro-MT5 Live03
0.27 × 26
FBS-Real
0.29 × 7
otros 15...
No hay comentarios
2025.12.24 22:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 05:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 22:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 16:29
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 10:23
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 15:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 11:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
2025.10.20 13:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 12:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 15:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
