Sinyaller / MetaTrader 4 / Boring Pip 42 Hi Risk
Dewi Suryati Sukamto

Boring Pip 42 Hi Risk

Dewi Suryati Sukamto
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 40%
FBS-Real-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
85
Kârla kapanan işlemler:
63 (74.11%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (25.88%)
En iyi işlem:
46.56 USD
En kötü işlem:
-11.31 USD
Brüt kâr:
493.50 USD (15 309 pips)
Brüt zarar:
-97.63 USD (6 246 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (150.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
150.61 USD (18)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
82.74%
Maks. mevduat yükü:
11.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
17.37
Alış işlemleri:
21 (24.71%)
Satış işlemleri:
64 (75.29%)
Kâr faktörü:
5.05
Beklenen getiri:
4.66 USD
Ortalama kâr:
7.83 USD
Ortalama zarar:
-4.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-9.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.79 USD (3)
Aylık büyüme:
8.31%
Yıllık tahmin:
100.86%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
22.79 USD (1.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.65% (22.79 USD)
Varlığa göre:
22.77% (298.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 29
NZDCAD 28
AUDNZD 21
archived 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 82
NZDCAD 76
AUDNZD 42
archived 196
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 2.4K
NZDCAD 4K
AUDNZD 2.6K
archived 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +46.56 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +150.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Coinexx-Live
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 6
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
XM.COM-Real 3
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 6
AxioryAsia-01Live
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 8
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
XM.COM-Real 5
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 35
FBS-Real-2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 12
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 1
FreshForex-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 79
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 24
İnceleme yok
2025.09.25 04:45
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.15 22:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 21:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 20:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 16:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 13:41
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 8.33% of days out of the 240 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Boring Pip 42 Hi Risk
Ayda 30 USD
40%
0
0
USD
1.4K
USD
34
91%
85
74%
83%
5.05
4.66
USD
23%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.