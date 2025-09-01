- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
85
Kârla kapanan işlemler:
63 (74.11%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (25.88%)
En iyi işlem:
46.56 USD
En kötü işlem:
-11.31 USD
Brüt kâr:
493.50 USD (15 309 pips)
Brüt zarar:
-97.63 USD (6 246 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (150.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
150.61 USD (18)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
82.74%
Maks. mevduat yükü:
11.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
17.37
Alış işlemleri:
21 (24.71%)
Satış işlemleri:
64 (75.29%)
Kâr faktörü:
5.05
Beklenen getiri:
4.66 USD
Ortalama kâr:
7.83 USD
Ortalama zarar:
-4.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-9.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.79 USD (3)
Aylık büyüme:
8.31%
Yıllık tahmin:
100.86%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
22.79 USD (1.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.65% (22.79 USD)
Varlığa göre:
22.77% (298.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|29
|NZDCAD
|28
|AUDNZD
|21
|archived
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|82
|NZDCAD
|76
|AUDNZD
|42
|archived
|196
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|2.4K
|NZDCAD
|4K
|AUDNZD
|2.6K
|archived
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +46.56 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +150.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 6
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 6
|
AxioryAsia-01Live
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 8
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 35
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 12
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 1
|
FreshForex-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 79
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 24
İnceleme yok
