Signaux / MetaTrader 4 / Boring Pip 42 Hi Risk
Dewi Suryati Sukamto

Boring Pip 42 Hi Risk

Dewi Suryati Sukamto
0 avis
Fiabilité
34 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 40%
FBS-Real-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
85
Bénéfice trades:
63 (74.11%)
Perte trades:
22 (25.88%)
Meilleure transaction:
46.56 USD
Pire transaction:
-11.31 USD
Bénéfice brut:
493.50 USD (15 309 pips)
Perte brute:
-97.63 USD (6 246 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (150.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
150.61 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.48
Activité de trading:
82.74%
Charge de dépôt maximale:
11.07%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
17.37
Longs trades:
21 (24.71%)
Courts trades:
64 (75.29%)
Facteur de profit:
5.05
Rendement attendu:
4.66 USD
Bénéfice moyen:
7.83 USD
Perte moyenne:
-4.44 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-9.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-22.79 USD (3)
Croissance mensuelle:
8.31%
Prévision annuelle:
100.86%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
22.79 USD (1.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.65% (22.79 USD)
Par fonds propres:
22.77% (298.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 29
NZDCAD 28
AUDNZD 21
archived 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 82
NZDCAD 76
AUDNZD 42
archived 196
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 2.4K
NZDCAD 4K
AUDNZD 2.6K
archived 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +46.56 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +150.61 USD
Perte consécutive maximale: -9.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Coinexx-Live
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 6
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
XM.COM-Real 3
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 6
AxioryAsia-01Live
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 8
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
XM.COM-Real 5
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 35
FBS-Real-2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 12
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 1
FreshForex-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 79
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 24
156 plus...
Aucun avis
2025.09.25 04:45
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.15 22:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 21:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 20:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 16:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 13:41
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 8.33% of days out of the 240 days of the signal's entire lifetime.
Copier

