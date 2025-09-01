- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
85
Profit Trade:
63 (74.11%)
Loss Trade:
22 (25.88%)
Best Trade:
46.56 USD
Worst Trade:
-11.31 USD
Profitto lordo:
493.50 USD (15 309 pips)
Perdita lorda:
-97.63 USD (6 246 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (150.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
150.61 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
82.74%
Massimo carico di deposito:
11.07%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
17.37
Long Trade:
21 (24.71%)
Short Trade:
64 (75.29%)
Fattore di profitto:
5.05
Profitto previsto:
4.66 USD
Profitto medio:
7.83 USD
Perdita media:
-4.44 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-9.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.79 USD (3)
Crescita mensile:
8.31%
Previsione annuale:
100.86%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
22.79 USD (1.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.65% (22.79 USD)
Per equità:
22.77% (298.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|29
|NZDCAD
|28
|AUDNZD
|21
|archived
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|82
|NZDCAD
|76
|AUDNZD
|42
|archived
|196
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|2.4K
|NZDCAD
|4K
|AUDNZD
|2.6K
|archived
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +46.56 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +150.61 USD
Massima perdita consecutiva: -9.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 6
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 6
|
AxioryAsia-01Live
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 8
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 35
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 12
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 1
|
FreshForex-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 79
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 24
156 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
40%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
34
91%
85
74%
83%
5.05
4.66
USD
USD
23%
1:500