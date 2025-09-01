- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
245
盈利交易:
195 (79.59%)
亏损交易:
50 (20.41%)
最好交易:
394.28 USD
最差交易:
-44.79 USD
毛利:
3 275.50 USD (47 940 pips)
毛利亏损:
-544.98 USD (13 866 pips)
最大连续赢利:
26 (267.09 USD)
最大连续盈利:
890.68 USD (24)
夏普比率:
0.34
交易活动:
57.53%
最大入金加载:
36.85%
最近交易:
11 几分钟前
每周交易:
9
平均持有时间:
5 天
采收率:
35.73
长期交易:
98 (40.00%)
短期交易:
147 (60.00%)
利润因子:
6.01
预期回报:
11.14 USD
平均利润:
16.80 USD
平均损失:
-10.90 USD
最大连续失误:
4 (-29.62 USD)
最大连续亏损:
-76.42 USD (2)
每月增长:
7.86%
年度预测:
95.35%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
76.42 USD (2.13%)
相对跌幅:
结余:
2.13% (76.42 USD)
净值:
61.52% (1 121.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|101
|AUDCAD
|65
|NZDCAD
|57
|archived
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD
|658
|AUDCAD
|549
|NZDCAD
|413
|archived
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD
|11K
|AUDCAD
|12K
|NZDCAD
|11K
|archived
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +394.28 USD
最差交易: -45 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +267.09 USD
最大连续亏损: -29.62 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 6
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 6
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
AxioryAsia-01Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 8
|
Exness-Real6
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 5
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 12
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 35
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 79
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
273%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
79
91%
245
79%
58%
6.01
11.14
USD
USD
62%
1:500