Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GoMarkets-Real 1 0.00 × 3 Coinexx-Live 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live10 0.00 × 6 XM.COM-Real 3 0.00 × 1 FXChoice-Pro Live 0.00 × 6 EGlobal-Classic3 0.00 × 1 UniverseWheel-Live 0.00 × 6 AxioryAsia-01Live 0.00 × 1 Tickmill-Live08 0.00 × 1 EGlobal-Cent5 0.00 × 8 Exness-Real6 0.00 × 2 VTMarkets-Live 3 0.00 × 1 XM.COM-Real 5 0.00 × 1 FPMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live22 0.00 × 1 FBS-Real-2 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 12 FPMarketsLLC-Live2 0.00 × 35 TopFXGlobal-Live Server 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 79 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 2 Tickmill-Live10 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 24 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 2 еще 156... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика