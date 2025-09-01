- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
245
Прибыльных трейдов:
195 (79.59%)
Убыточных трейдов:
50 (20.41%)
Лучший трейд:
394.28 USD
Худший трейд:
-44.79 USD
Общая прибыль:
3 275.50 USD (47 940 pips)
Общий убыток:
-544.98 USD (13 866 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (267.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
890.68 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
57.53%
Макс. загрузка депозита:
36.85%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
35.73
Длинных трейдов:
98 (40.00%)
Коротких трейдов:
147 (60.00%)
Профит фактор:
6.01
Мат. ожидание:
11.14 USD
Средняя прибыль:
16.80 USD
Средний убыток:
-10.90 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-29.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-76.42 USD (2)
Прирост в месяц:
11.49%
Годовой прогноз:
139.46%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
76.42 USD (2.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.13% (76.42 USD)
По эквити:
61.52% (1 121.12 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|101
|AUDCAD
|65
|NZDCAD
|57
|archived
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD
|658
|AUDCAD
|549
|NZDCAD
|413
|archived
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD
|11K
|AUDCAD
|12K
|NZDCAD
|11K
|archived
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +394.28 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +267.09 USD
Макс. убыток в серии: -29.62 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 6
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 6
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
AxioryAsia-01Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 8
|
Exness-Real6
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 5
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 12
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 35
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 79
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
273%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
79
91%
245
79%
58%
6.01
11.14
USD
USD
62%
1:500