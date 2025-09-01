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Сигналы / MetaTrader 4 / Boring Pip 42 Hi Risk
Dewi Suryati Sukamto

Boring Pip 42 Hi Risk

Dewi Suryati Sukamto
Dewi Suryati Sukamto

Dewi Suryati Sukamto

0 отзывов
Надежность
79 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 273%
FBS-Real-3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
245
Прибыльных трейдов:
195 (79.59%)
Убыточных трейдов:
50 (20.41%)
Лучший трейд:
394.28 USD
Худший трейд:
-44.79 USD
Общая прибыль:
3 275.50 USD (47 940 pips)
Общий убыток:
-544.98 USD (13 866 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (267.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
890.68 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
57.53%
Макс. загрузка депозита:
36.85%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
35.73
Длинных трейдов:
98 (40.00%)
Коротких трейдов:
147 (60.00%)
Профит фактор:
6.01
Мат. ожидание:
11.14 USD
Средняя прибыль:
16.80 USD
Средний убыток:
-10.90 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-29.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-76.42 USD (2)
Прирост в месяц:
11.49%
Годовой прогноз:
139.46%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
76.42 USD (2.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.13% (76.42 USD)
По эквити:
61.52% (1 121.12 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD 101
AUDCAD 65
NZDCAD 57
archived 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD 658
AUDCAD 549
NZDCAD 413
archived 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD 11K
AUDCAD 12K
NZDCAD 11K
archived 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +394.28 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +267.09 USD
Макс. убыток в серии: -29.62 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GoMarkets-Real 1
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 6
XM.COM-Real 3
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 6
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
AxioryAsia-01Live
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 8
Exness-Real6
0.00 × 2
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
XM.COM-Real 5
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 12
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 35
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 79
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 24
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
еще 156...
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Нет отзывов
2026.07.27 12:58
No swaps are charged
2026.07.27 12:58
No swaps are charged
2026.07.16 11:11
No swaps are charged on the signal account
2026.05.31 22:37
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.31 21:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.15 02:31
No swaps are charged
2026.05.15 02:31
No swaps are charged
2026.05.13 13:07
No swaps are charged on the signal account
2026.04.29 14:23
No swaps are charged
2026.04.29 14:23
No swaps are charged
2026.04.29 00:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.27 03:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.15 01:22
No swaps are charged on the signal account
2026.04.02 23:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.29 22:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.23 15:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.19 16:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.02 20:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.01 04:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.23 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Boring Pip 42 Hi Risk
30 USD в месяц
273%
0
0
USD
3.7K
USD
79
91%
245
79%
58%
6.01
11.14
USD
62%
1:500
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