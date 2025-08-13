- Büyüme
İşlemler:
75
Kârla kapanan işlemler:
64 (85.33%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (14.67%)
En iyi işlem:
8.25 USD
En kötü işlem:
-2.99 USD
Brüt kâr:
67.70 USD (8 447 pips)
Brüt zarar:
-13.28 USD (1 715 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (19.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.41 USD (13)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
54.99%
Maks. mevduat yükü:
10.44%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
18.20
Alış işlemleri:
75 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
5.10
Beklenen getiri:
0.73 USD
Ortalama kâr:
1.06 USD
Ortalama zarar:
-1.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.99 USD (1)
Aylık büyüme:
31.04%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.99 USD (2.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.68% (2.99 USD)
Varlığa göre:
24.58% (37.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|42
|EURUSD
|24
|EURGBP
|9
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|32
|EURUSD
|16
|EURGBP
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|4.6K
|EURUSD
|1.6K
|EURGBP
|499
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
Prosperity-Live
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 158
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
SGTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMCapital-LIVE2
|0.00 × 3
|
FXGiantsBM-Real10
|0.00 × 16
|
FXCC1-Live
|0.00 × 195
|
WeTradeBroker-Live1
|0.00 × 15
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 1
|
KOT-Live2
|0.00 × 48
|
JMFinancial2-Live
|0.00 × 11
|
SADASoftware-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 128
|0.00 × 1
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 3
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 2
|
USKMarkets-Live
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 16
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 9
|
itexsys-Platform
|0.00 × 8
|
BullSphereLimited-Live-UK-3
|0.00 × 1
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 92
|
VitalMarkets-Live
|0.00 × 8
|
RVForex-Demo
|0.00 × 7
